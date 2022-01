El presente del ex “Mekano” Diego Morrison: trabaja como salvavidas en Talagante

A varios años de su paso por la pantalla chica, Diego Morrison decidió reinventarse y ahora trabaja como salvavidas en la piscina municipal en Talagante. Así lo dio a conocer el propio ex integrante del extinto programa Mekano en conversación con el diario Las Últimas Noticias.

El galán televisivo se certificó el pasado mes de diciembre como “guardavidas de piscinas y parques acuáticos” y a partir de enero comenzó su labor en dicha comuna. Según su relato, está muy entusiasmado con esta nueva etapa en su vida pues desde siempre le ha gustado la natación.

Diego Morrison sobre su nuevo trabajo como salvavidas

El también entrenador personal aseguró que su principal rol es “mantener a la gente segura, siempre hay que estar pendiente”. También destacó que en el curso que realizó lo prepararon para los “principales protocoles de rescate acuático en piscina”.

“Empecé a trabajar a principios de año y la experiencia ha sido buena. La piscina actualmente no está abierta a público general, únicamente está recibiendo grupos reducidos que vienen a clases de natación e hidrogimnasia”, dijo Diego Morrison para el mencionado medio. También agregó que “si la abren para todo público será muy diferente la experiencia”.

Desde las redes sociales Diego Morrison destaca por su fuerza y físico. Foto: Instagram @fitmorrison

Además, contó que hasta el momento no le ha tocado rescatar personas, sino vigilar. “Como son grupos pequeños de niños, que están controlados, no me ha tocado hacer un rescate. Mi rol ha sido básicamente preventivo, de decirle a los niños que no corran alrededor de la piscina y estar atento a todo lo que ocurra”, relató.

“Fue importante aprender sobre los perfiles de las personas que se están ahogado. Por ejemplo, si la persona tiene algún golpe, si ya lleva un rato en el agua o si se trata de un nadador cansado, el salvataje va cambiando”, añadió.

“Siempre me ha gustado la natación”

Diego Morrison dijo que su afinidad con este deporte ha sido desde siempre. “De hecho, en esta misma piscina venía a los talleres de verano, pasaba en clases. Pasaba metido en la piscina. Me llamaba harto la atención, además se complementa con que se puede ayudar a otras personas. Estoy feliz”, sentenció.

“No conozco muchos salvavidas, pero si nos vamos un poco a la ficción Mitch Buchannon, el protagonista de ‘Guardianes de la Bahía’ era un héroe. Sabía todos los procedimientos a realizar. De chico yo veía esa serie, me llamaba la atención los salvatajes que hacían”, cerró.

Desde su cuenta oficial en Instagram, donde acumula más de 12 mil seguidores, Diego Morrison destaca su pasión por ser un salvavidas de espacios acuáticos. Asimismo, describe su talento para el zumba y la animación.

“Alguien por ahí me dijo que estoy mejor que Mitch Buchannon jajaja”, expresó en uno de sus posteos.