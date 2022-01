Dani Duke reveló la razón por la que nunca se inyectó biopolímeros: no la dejaron

Lina Tejeiro, Yina Calderón, Jessica Cediel y Natalia París son algunas de las famosas colombianas que fueron víctima de los biopolímeros. Recientemente, Dani Duke confesó que hace años tuvo un gran deseo de inyectarse la peligrosa sustancia sin embargo su mamá nunca se lo permitió y hoy en día se lo agradece mucho.

La paisa asegura que en ese entonces no se conocían los daños que provoca este procedimiento estético. Por esta razón, en reiteradas ocasiones le insistió a su progenitora, sin embargo nunca tuvo una respuesta positiva de su parte.

La mamá de Dani Duke le prohibió inyectarse biopolímeros y ahora ella lo agradece

La influencer Dani Duke realizó la dinámica de preguntas y respuestas a través del formato de las historias en Instagram y un usuario le consultó si tenía biopolímeros.

“En la época cuando estaba de moda ponerse biopolímeros y que todavía no se sabía sobre la gravedad de todo esto, yo secaba a mi mamá porque soy muy intensa cuando quiero algo y le pedía que por favor me dejara ponerme eso”, respondió la novia de La Liendra.

Además, agregó durante seis meses le insistió a diario pero nunca se lo permitió. En la actualidad, Duke se siente profundamente agradecida con ella por su firmeza en el tema al ver a tantas colombianas sufriendo con las terribles consecuencias que les han provocado los biopolímeros.

“Yo todos los días le agradezco a Dios y a mi madre que no me puse biopolímeros en la nalga. ¿Que tuve ganas? !Claro! ¿Que todas mis amigas lo hacían? ¡Claro!, pero mi mamá siempre me decía que ‘no y no’”, cerró.

La cuenta dedicada a la farándula colombiana @rechisme compartió sus declaraciones y las opiniones no tardaron en aparecer. “Su mamá fue muy sabia, qué bueno que hizo caso”, “esa mamá fue la que le faltó a Luisa y a la Segura” y “Gracias Dios yo también casi lo hago se lo agradezco”, fueron algunos de los comentarios.

También aprovechó para dar detalles de su más reciente cirugía, la marcación de abdomen y la lipotransferencia y aclaró que la totalidad de los resultados se podrán observar dentro de un año.

Dani Duke recientemente se practicó una marcación en el abdomen. Foto: Instagram @daniduke

La reflexión de la influencer tras su cirugía de abdomen: “No finjo lo que no soy”

Desde que se sometió a una cirugía para marcar su abdomen, Dani Duke no ha parado de recibir mensajes donde le expresan que no necesitaba hacerse tal operación y que así “estaba bien”. Por tal motivo, la creadora de contenido decidió pronunciarse sobre ese tema.

Desde las historias de su cuenta oficial en Instagram, lo primero que aclaró la famosa es que se hizo la operación porque “quiero, puedo y no me da miedo”, aunque lo dijo entre risas. Sin embargo, realmente esas fueron las razones.

Seguidamente destacó que como creadora de contenido siempre ha sido abierta con los usuarios que ven sus publicaciones y siguen cada detalle de su vida.

“Yo siempre he sido demasiado abierta con ustedes, de verdad, lo que ven es lo que hay. Yo comparto con ustedes lo que pasa en mi vida, los he hecho muy cercanos a mí, yo siento esa conexión”, expresó Dani Duke para el material que también publicó @rechismes.

La paisa señaló que para ella pudo ser más fácil desaparecer y luego contar que había marcado su abdomen por obra del gimnasio, pero aclaró que “esa no soy yo” (...) “Tampoco estoy en contra de quienes se hacen procesos estéticos y se quedan calladitos, no le veo ningún problema”, agregó.

Finalmente la famosa afirmó que “Gracias a Dios yo tengo la oportunidad de ser lo que he querido desde hace mucho tiempo en mi vida. Nadie me cohíbe y quienes están a mi alrededor aman lo que soy yo, no tengo que disfrazarlo y no tengo que fingir algo que no soy”.