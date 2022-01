Adamari Lopez da detalles sobre su hospitalización por COVID-19

Hace unos días, los fanáticos de Adamari Lopez se alarmaron tras conocer que la famosa había sido hospitalizada tras haber dado positivo por COVID-19, sin embargo el alivió llegó para muchos, ya que la conductora reapareció y habló sobre su estado de salud.

A través de un video en Facebook, la reconocida animadora confirmó que había estado hospitalizada durante tres días luego de haber dado positivo al virus y presentar algunos síntomas que le generaron preocupación.

Adamari aclaró que la decisión de ingresarla a un centro hospitalario se debió principalmente al historial médico que presenta, por lo que tanto ella como los especialistas prefirieron ser preventivos.

Como muchos recordarán, en 2018 Lopez estuvo en un grave estado de salud debido a una influenza que comprometió sus pulmones con una neumonía, por la cual permaneció durante 26 días hospitalizada.

Este antecedente fue la principal razón por la cual Adamari fue ingresada, sin embargo su evolución fue positiva tras un tratamiento intravenoso.

“Afortunadamente me voy sintiéndome muchísimo mejor, han pasado varios días desde que di positiva de la prueba del COVID”, dijo la famosa en un video.

Adamari Lopez cada vez mejora más

Aunque la famosa sigue siendo positiva por el virus, cada vez se siente mejor y los síntomas se han reducido poco a poco.

“Yo lo confundí como si fuera un catarro muy malo, pero tomando las medidas de precaución necesaria, hablando con mis doctores y mi equipo médico, tomamos la decisión de por los síntomas que tenía entrar al hospital y darme tratamiento”, señaló.

Explicó que tras la evaluación de sus síntomas y tomando en cuenta su pasado, la mejor decisión fue la de la hospitalización.

“Recuerden que hace aproximadamente tres años yo tuve influenza, y me vi muy mal de salud, en un estado bastante difícil, y con la preocupación de que me diera lo mismo, teniendo en cuenta los síntomas que podían ser parecidos, tomamos la decisión de ir al hospital”, afirmó.

“Aún sigo positiva del COVID, pero me siento muchísimo mejor, el tratamiento me funcionó muy bien, estuve 3 días y hoy ya me siento muchísimo mejor… Estoy esperando que dos pruebas seguidas me salgan negativas, todavía no me ha salido ninguna, y a medida que me vaya haciendo las pruebas les voy a dejar saber porque estoy deseosa de regresar al trabajo y de seguir la vida”, detalló.