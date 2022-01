Taylor Lautner reaparece más guapo que nunca: así ha cambiado desde ‘Crepúsculo’

Han pasado 12 años desde que Taylor Lautner se popularizó mundialmente como Jacob Black, el lobo de la saga Crepúsculo, y puede decir que el tiempo no ha pasado en vano porque se conserva igual de guapo.

Mediante sus redes sociales, el estadounidense de 28 años muestra algunos detalles de su vida, como el reciente compromiso con su novia, Taylor Dome, a fines del año pasado después de tres aniversarios de unión.

Pero también el protagonista de Valentine’s Day comprueba que es muy fanático del gimnasio pues los resultados saltan a la vista con el físico definido que desde siempre lo ha caracterizado.

El antes y después de Taylor Lautner

Cuando el importante papel del nativo americano que fue amigo de Bella Swan tocó a su puerta, Taylor Lautner ya tenía cierta experiencia en el cine.

Los de su generación también lo recuerdan como Sharkboy, en la película fantástica Las aventuras de Sharkboy y Lavagirl, que le ayudó a ganar notoriedad.

Sin embargo, con Crepúsculo terminó de explotar al igual que el resto de sus compañeros, Kristen Stewart y Robert Pattinson, que también lo acompañaron a lo largo de los cinco filmes prolongados desde 2008 a 2012, a sus 20 años de edad.

A partir de ahí las ofertas no faltaron. Más adelante se le vio participando en proyectos como Son como niños 2, Field of dreams 2 y Run the tide, en pantalla grande y Screem Queens en televisión, sus último proyectos antes de alejarse del espectáculo en 2016.

Desde entonces ha vivido a bajo perfil encontrando la satisfacción en la vida cotidiana. Disfruta de la actividad física y de las artes marciales, además de pasar tiempo al lado de su prometida Taylor Dome, que ejerce como enfermera en California.

Asimismimo, terminó la escuela secundaria y se dedica al mundo de los negocios, mientras se mantiene en contacto con sus 7.3 millones de fans en Instagram. Se espera que este 2022 regrese de la mano de Netflix con la película Home team.