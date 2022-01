Razones por las que no debes perderte ‘La casa’, la inquietante historia de Stop Motion La casa

Una novedosa propuesta visual llegó a Netflix para impactar. Se trata de ‘La casa’, una película realizada con la técnica de Stop Motion que no tiene nada de qué envidiarle a ninguna historia de terror de Hollywood.

Y es que esta película presenta tres subtramas que de una u otra forma están conectadas a través de un misterioso lugar en el que pese a las buenas intenciones de siempre renovarla, resultará inútil, pues siempre existirán factores que impedirán el mejorar este lugar en el que se esconden muchos secretos, así como inconvenientes entre quienes ella habitan.

Con ello también hay intrínseco una serie de lecciones que dejan claro que pese a todos los intentos por aspirar a más, nunca se estará conforme con todas las realidades y esto puede generar caos. Pero lo más interesante de todo es el descubrir un universo de fotogramas que encajan perfectamente para dar como resultado los personajes, imágenes y ambientes muy reales, auténticos y plagados de trabajo y disciplina que bien lograron crear los tres directores que estuvieron sumergidos en esta inquietante historia.

Razones por las que no debes perderte ‘La casa’

Emma De Swaef junto con Marc James Roels, Niki Lindroth Von Bahr y Paloma Baeza son quienes unieron sus fuerzas, ingenio y creatividad para sacar adelante el proyecto de ‘La casa’. Con ello demostraron que en el cine, televisión y servicio streaming no hay límites para la creación de interesantes tramas. De ahí que hasta ahora se haya convertido en todo un éxito, pues pese a que son tres tramas muy diferentes, todas coinciden en un punto que el es de habitar este extraño lugar que posee una estructura georgiana.

Por eso, si aún no has disfrutado de esta producción, aquí te desarrollamos las razones por las que no debes dejar de ver este fenómeno que está acaparando la atención de todos:

Es una propuesta innovadora: Para iniciar el 2022 con buen pie, Netflix estrenó esta producción que además de ser manejada en un formato poco convencional, logra convencer debido a la impecable combinación de drama, suspenso, incertidumbre y ganas de mejorar aspectos en la vida de cada personaje. También se hace una crítica hacía las ambiciones y cómo éstas pueden llegar a cegar hasta al más hábil e inteligente.

Posee subtramas profundas: A simple vista quienes aprecian que se trata de una historia animada consideran que sus argumentos serán muy ligeros, frescos o hasta un tanto “infantiles”, pero resulta todo lo contrario, pues ‘La casa’ ofrece una propuesta profunda que va más allá y que está dispuesta a sorprender con sus personajes y con los escenarios en los que se ven sumergidos. Aquí se tocan temáticas como la ambición, la inocencia, la desesperación, así como la voluntad de salir adelante pese a las adversidades.

Tres visiones auténticas: Los tres directores se unieron para hacer de esta producción una obra maestra en la que cada uno imprime su toque, estética y argumentos. Todo ello dio como resultado una increíble historia que está dando de qué hablar por lo novedosa, interesante e inquietante que resultó.