María Alberó le dedicó un amoroso video de cumpleaños a Iván Zamorano

Iván Zamorano cumplió 55 años de vida este martes 18 de enero, motivo que fue de celebración para su familia y especialmente para María Alberó. Su esposa quiso tener un regalo especial y le dedicó un video en las redes sociales.

Recordemos que “Bam-bam” es también una leyenda del fútbol chileno, cosechando récords de goles y partidos con la selección. Además, jugó en cuatro clubes de Europa: St. Gallen, de Suiza, el Sevilla, Real Madrid y el Inter de Milán.

Así celebró María Alberó el cumpleaños de Iván Zamorano

La modelo no dejó pasar el día sin pronunciarse en redes sociales para dedicar un especial video que contiene registro inédito de la vida que ambos han recorrido juntos.

“Feliz vuelta al sol, amor mío, te amo con el alma, que la vida nos siga regalando muchos cumples juntos”, partió diciendo María Alberó en el material para Iván Zamorano.

“Te volvería a elegir mil veces más. Amor de mi vida, happy birthday”, agregó para finalizar la dedicatoria del video.

Mía Zamorano también apareció en las historias de Instagram para felicitar a su padre y mostrar imágenes inéditas de cuando ella era una bebé y estaba junto al ex deportista.

La tierna imagen que compartió Mía Zamorano para homenajear a su padre. Foto: Instagram @miazamoranooo

Los comentarios donde felicitan a Zamorano tampoco tardaron en surgir, pues sus seguidores le enviaron cariñosos mensajes de cumpleaños.

Feliz cumpleaños Iván, que sigan siendo muy felices”, le escribió Francisca Ayala, mientras que Blu May le expresó: “Feliz cumpleaños al mejooor”. “Felicidades a mi bambamcito”, “te quiero amigo”, “preciosos”, “un abrazo gigante para un gigante” y “los mejores deseos a los dos”, fueron otras de las reacciones.

Iván Zamorano también aprovechó la publicación para responderle a su esposa con un amoroso mensaje: “Te amo con toda mi alma, compañera de mi vida, eres mi amor eterno. Por más cumpleaños juntos, gracias por todo”.

El hijo de Zamorano y María Alberó cumplió años a finales de noviembre

A través de sus perfiles en redes sociales, los padres orgullosos le dedicaron unas conmovedoras palabras al homenajeado, quien lleva el nombre de su papá y que arribó a sus 14 años de edad.

En la especial fecha, tanto el ex capitán de la Roja como la modelo argentina compartieron con sus seguidores una serie de fotos familiares del recuerdo en la que el adolescente es el protagonista. Además recibió decenas de felicitaciones tanto de personajes públicos como de usuarios.

El primero en felicitar a su hijo fue Iván Zamorano quién aprovecho la oportunidad para recordarle lo orgulloso que se siente de él. “Bambino de mi corazón hoy cumples 14 años, cómo has crecido hijo querido. Estoy tremendamente orgulloso en lo que te has convertido, sigue luchando con la misma fuerza y voluntad por tus sueños”, escribió el ex futbolista de 54 años en el post que hasta el momento suma más de 64 mil reproducciones.

“Futuro 9 de Colo Colo y La Roja disfruta tu día, te lo mereces porque eres un hijo extraordinario e inseparable compañero para el deporte que más amamos: el fútbol. Acá estamos hijo para lo que necesites. Te amo con toda mi alma”, agregó.

Personalidades como Benjamín Vicuña, Gonzalo Vivanco y Ricardo Rocha felicitaron al cumpleañero en los comentarios. Por otra parte, la mamá del festejado también le dedicó unas palabras a través de Instagram.

“Feliz cumpleaños a mi único y esperado hombrecito. Llegaste a nuestras vidas hace 14 años y nos llenaste de amor”, escribió la trasandina añadiendo que Iván es “mi príncipe, mi regalón y estoy muy orgullosa de tus metas, de tu humildad y sensibilidad. Siempre estaré a tu lado acompañándote”, agregó.