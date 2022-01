Lucero cuenta cómo llevó el trabajo con la maternidad y da lecciones de empoderamiento

Ser actriz y mamá no es nada fácil y de eso puede dar constancia Lucero, que durante varias etapas de su vida compaginó la crianza de sus hijos pequeños con la actuación de una manera admirable.

Aunque estresante, eso sí. Recientemente la mexicana se sinceró sobre las grabaciones de la telenovela Alborada, que aunque le permitió ganar un Emmy, también le exigió al máximo y la dejó exhausta porque su hija tenía pocos meses de vida.

La también cantante aceptó el desafío para no dejar de lado sus sueños y su individualidad, apoyándose en el que era en aquel momento su pareja, Manuel Mijares, para atender a sus dos hijos: José Manuel, de 3 años, y Lucerito, recién nacida.

Lo que dijo Lucero de la actuación y la maternidad

El dramático televisivo se grabó en 2005 y fue la oportunidad perfecta para que Lucero demostrara su talento en una historia sobre la Colonia en América Latina, donde ella fue la protagonista Hipólita Díaz e hizo grupo con otros actores como Fernando Colunga.

El único problema era la poca distancia con su parto, por lo que lidió con una recién nacida, con las hormonas y con la lactancia en medio de las largas jornadas de trabajo.

“Fue una telenovela agotadora”, comenzó diciendo en entrevista con el periódico Reforma. “Para mí, como mamá, era un trabajo exhaustivo. Añoraba regresar a mi casa por las noches y abrazar a mis bebés”, confesó.

No obstante, “la juventud y la historia me dieron fuerza para sacar adelante este súper trabajo”, buscando alternativas y armándose de mucho valor para no sacrificar a su familia, pero tampoco su crecimiento profesional.

Actualmente Lucero aseveró no regresar a las telenovelas que tanta fama le dieron porque todos los ofrecimientos “no me han apasionado como para volver a las grabaciones y a un trabajo que es muy absorbente de todos los días”, finalizó.