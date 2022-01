La edad no es un impedimento para el éxito y estas famosas regresaron a las pantallas con todo

Aunque la industria cinematográfica suele desplazar a las actrices con más de 50 años ellas se han encargado de demostrar que la edad no es un impedimento para seguir haciendo lo que les gusta.

Maduras, con más experiencia y luciendo igual de hermosas algunas celebridades volvieron con todo a las pantallas y callaron a quienes las han criticado.

Famosas que regresaron a las pantallas a pesar de su edad

Sandra Bullock

A sus 57 años la actriz volvió a las pantallas el pasado 2021 gracias a Netflix donde protagonizó ‘Imperdonable’, una cinta que se mantuvo dentro de las favoritas del año gracias a su impecable actuación.

“Si no fuera por Netflix, mucha gente no estaría trabajando. Sus historias no se contarían. ¿Quién pensaría que yo, como mujer, todavía estaría trabajando en este momento?”, comentó. — Sandra Bullock

Nicole Kidman

Nicole Kidman es una de las actrices en la industria de Hollywood que está orgullosa de su edad y no se queda callada ante la discriminación que se sufre diariamente, al tener 54 años.

“Existe un consenso en la industria de que, como actriz, a los 40 años, has terminado. Nunca me senté en una silla y escuché a alguien decir: ‘Ya pasó tu fecha de vencimiento’, pero he vivido ocasiones en las que estás siendo rechazada y la puerta está cerrada para ti”, agregó. — Nicole Kidman

Así confesó tras el estreno de Being the Ricardos en Amazon Prime en diciembre del años pasado.

Courtney Cox

Tras una larga pausa la recordada Mónica de Friends regresará a las pantallas próximamente en la serie Shining Vale que se estrenará el 6 de marzo en la plataforma Starzplay para toda América Latina.

Sarah Jessica Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon

Las tres amigas neoyorquinas regresaron con todo en And Just Like That, la continuación de Sex and the City.

Las famosas que ahora cuentan con más de 50 años de edad han sido criticadas por sus apariencias pero han dejado claro que no es motivo para no seguir sus carreras como actrices.