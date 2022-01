Kanye West revela las razones que lo llevaron a comprar una casa junto a su ex, Kim Kardashian

Kanye West fue tildado de acosador luego de comprar una casa cerca a la de Kim Kardashian.

Ahora el rapero ha salido en su defensa y ha revelado el verdadero motivo que lo llevó a comprar la mansión ubicada en Los Ángeles y valorada en 4,5 millones de dólares.

La batalla entre Kim y Kanye sigue latente pues el famoso denunció que no le está permitiendo ver a sus hijos, luego de que no le informaran donde sería el cumpleaños de su hija Chicago.

El ahora llamado Ye admitió que se mudó para estar cerca de los cuatro hijos que tiene con la estrella de reality shows, con quien estuvo casado de 2014 a 2021.

De igual manera, manifestó que los medios criticaron su decisión como si fuera algo malo.

Luego de que la socialité no le informara sobre el cumpleaños de su hija dejó claro que no permitirá que lo alejen.

“No jueguen conmigo, no jueguen con mis hijos. No habrá seguridad que se interponga entre mis hijos y yo. No van a manipularme psicológicamente, no van a contarme esta narrativa”, expresó.

— Kanye West