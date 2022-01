Hija de Geraldine Bazán impacta con su talento para la actuación en una obra de teatro

La hija mayor de Geraldine Bazan y Gabriel Soto, Elissa Marie, heredó el talento de sus padres y, con tan solo 12 años, ya ha desempeñado varios papeles en el mundo de la televisión tal y como lo han hecho sus padres durante varios años.

Sin embargo, como muchos actores hacen, la pequeña ha buscado acercarse a otras áreas de la actuación, ya que la televisión no es el único medio que ha llamado su atención.

Elissa Marie inició su camino en la actuación en una de las telenovelas protagonizadas por su padre y aunque solo se trató de una aparición especial junto a su hermana menor, Miranda, la pequeña ya mostraba un gran talento.

Es así como más tarde formó parte del elenco de la telenovela “Si nos dejan”, protagonizada por Marcus Ornellas y Mayrín Villanueva.

La adolescente deslumbró y aseguró que mucho de su éxito fue gracias a sus padres. “Mi mamá siempre me dijo: ‘Respeta tu trabajo y respeta el de los otros, diviértete, pásatela bien, échale ganas’, y pues la verdad sí me sirvió mucho. Mi papá siempre fue el que me dijo trucos con las cámaras… Eso es lo que me ayudó más”, dijo.

Hija de Geraldine Bazán cautivó sobre el escenario

La adolescente también tuvo la oportunidad de estar sobre un escenario de teatro y aunque fue de una manera muy improvisada, su seguridad la hizo ver como una profesional.

A través de las historias de Instagram de Geraldine Bazán, se pudo ver al Elissa dejando su puesto en el público para subir en el escenario de “La obra que sale mal” y hacer una participación corta e improvisada.

La jovencita deslumbró porque no solo mostró disposición para participar, sino que se desenvolvió y siguió la corriente como toda una profesional de la actuación.

Fue así como el público quedó cautivado y la joven actriz demostró que tiene todo un camino por delante en el mundo artístico.