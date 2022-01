Famosas que nos recuerdan que hay que sanar el corazón antes de entrar en otra relación

Estas famosas nos inspiran a concentrarnos en el amor propio y disfrutar de nuestra soltería al máximo. La manera en que han superado rupturas amorosas nos ha enseñado que darse un tiempo para sanar y conocerse mejor es la mejor inversión que podemos hacer.

Famosas que nos enseñan a disfrutar de la soltería

Camila Cabello

Camila recientemente terminó su relación con el cantante Shawn Mendes. Sin embargo ambos continúan en buenos términos y aseguraron que continuarían siendo amigos y apoyándose en sus proyectos. Cabello cumplió con esta promesa y a pocos días de su separación promocionó la nueva canción de su ex por medio de redes sociales.

Recientemente la famosa ha dedicado su tiempo a su familia, con quien viajó a República Dominicana para celebrar la Navidad. En su viaje pudo capturar tiernos momentos junto a sus seres queridos, como el baile de su abuela cubana.

De esta manera demostró que existen muchas maneras de vivir el amor y este no siempre es con una pareja.

Adamari Lopez

Después de varios meses de haberse separado de Toni Costa, Adamari Lopez demostró que no tiene prisa por buscar otra relación amorosa. La conductora calló los rumores de un romance con un fuerte mensaje y demostró que tomar tiempo para ella misma, es una de las mejores cosas que ha hecho.

En una entrevista con MezcalTV, la famosa reveló si deseaba darle otra oportunidad al amor pronto y su respuesta reflejó que tener una pareja no siempre es lo más importante.

“No creo que sea el momento. Hay un momento de aprendizaje, hay un momento de crecimiento. Yo misma me hago a veces muchas preguntas y creo que hasta que no resuelva muchas de esas cosas, pues no estoy enfocada en otra cosa que no sea estar bien”.

Por ahora su prioridad es su hija y su bienestar. Esto lo procura por medio del ejemplo pues la actriz está convencida de que lo mejor que puede aprender Alaïa, es que es importante estar bien consigo misma, ya sea con o sin pareja.

Selena Gomez

Selena Gomez mantuvo un romance muy público con Justin Bieber durante su adolescencia. El constante acoso de los medios le enseñó a poner primero su salud mental, razón por la cual ha sido más cuidadosa con sus relaciones amorosas desde entonces.

Actualmente la actriz está soltera y se encuentra emocionada por cumplir 30 años de edad. En una entrevista la famosa dijo que le encanta crecer, ahora cada que piensa en su edad se siente emocionada por entrar a una nueva etapa, aunque esto no siempre fue así.

Selena dijo que cuando era más joven le asustaba crecer porque pensaba que para entonces su vida debía ser diferente. Sin embargo esto ha cambiado y ahora piensa que su vida es mejor de lo que había esperado y está feliz porque sea así.

También aseguró que ya no le importa lo que la gente dice de ella y eso le ha ayudado a tener una mejor salud mental y una vida más plena.

Angelina Jolie

Desde su divorcio con Brad Pitt la famosa no ha vuelto a estar en una relación de manera pública. Sin embargo se ha concentrado en apoyar a sus hijos en diversas etapas y en continuar trabajando en sus proyectos como directora, productora y filántropa.

En una reciente aparición Angelina se dejó ver en alfombras rojas al rededor del mundo junto a sus hijos para el estreno de ‘The Ethernals’ y en una entrevista reveló que sus hijos la han acompañado a los sets de sus proyectos y siempre están al pendiente de sus nuevos logros.

Rebel Wilson

Después de celebrar su año de la salud, Rebel sorprendió a sus fans al revelar que estaba en una relación con el heredero Jacob Busch. Sin embargo la relación llegó a su fin en el mes de febrero cuando la famosa reveló que estaba soltera y seguía trabajando en sí misma y en su salud física y mental.

Rebel ha inspirado a muchas mujeres a dedicarse tiempo y concentrarse en su amor propio por medio de hábitos saludables, terapia y una mejor relación con amigos y familia cercanos.

Dua Lipa

La cantante del éxito Levitanting terminó su relación de dos años con Anwar Hadid. De acuerdo con Us Weekly, la pareja había decidido tomarse un tiempo separados y por lo tanto estaban solteros. Desde entonces Dua se ha mostrado feliz por medio de redes sociales en las cuales comparte cómo disfruta de su nueva soltería junto a sus amigos, viajando y trabajando mucho.