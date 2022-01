El príncipe Carlos quiere conocer a Lilibet y ver a Archie: Invitó a Harry y Meghan a Inglaterra

El príncipe Carlos llamó a su hijo Harry para invitarlo a pasar una temporada en su casa en Inglaterra para ver a su nieto Archie y conocer a la pequeña Lilibet.

La información la dio a conocer “una fuente perteneciente a la familia real” al diario Mirror, quien aseguró que el príncipe heredero se puso en contacto con Harry antes de las navidades.

Esto sucede, después que esta semana saliera a la luz publica la noticia de que el príncipe Harry se opone a la decisión del Ministerio del Interior de Reino Unido de impedirle encargarse de los gastos que suponga su propia protección policial mientras esté en territorio británico.

El príncipe Carlos habla con Harry permanentemente (Cortesía)

El Ejecutivo del Reino Unido conoció hace poco que el príncipe Carlos está deseando que su hijo visite el país que lo vio nacer en compañía de su familia.

Deseos de reencuentro familiar

Carlos vio por última vez a Archie, el hijo mayor de los duques de Sussex, cuando apenas tenía seis meses, y no conoce a Lilibet, que ya tiene siete meses.

“Al príncipe de Gales le apena no haber tenido la oportunidad de pasar tiempo con sus nietos, a quienes echa muchísimo de menos. Es un abuelo fantástico y le encanta interpretar ese papel, así que no me equivoco al afirmar que siente un vacío en su vida por no haber podido conocer a los hijos de Harry”, dijo la fuente.

La oferta de Carlos ha sido interpretada como un gesto de buena voluntad, luego de las tensiones que surgieron en la familia real por la entrevista que le hizo Oprah Winfrey a Harry y Meghan en marzo del año pasado.

“Es algo a lo que espera poner remedio, y es precisamente por lo que tuvo el gesto de invitar a Harry, Meghan y los niños a alojarse en su casa si así lo desean siempre que vengan a pasar un tiempo en Inglaterra”.

El príncipe heredero quiere conocer a su nieta Lilibet (Cortesía)

Se intercambian llamadas

La fuente de la casa real también aseguró que el heredero al trono y su segundo hijo con Lady Di, “han intercambiado una serie de llamadas de lo más placenteras, algo que Carlos tiene muchísimas ganas de repetir”.

Otra fuente “cercana al príncipe Carlos”, confirmó que en los últimos meses “ha hablado con frecuencia con su hijo”, reseñó Vanity Fair.

“Le quiere muchísimo, tanto como a sus dos nietos, y tiene muchas ganas de poder pasar más tiempo juntos en un futuro próximo”, destaca.

El Mirror también conoció que los duques de Sussex tenían entre sus planes visitar el Reino Unido tanto en primavera y en verano de este año.

Aseguran que en conversaciones de Harry con diferentes miembros de la familia, manifestó que estaría presente en la misa conmemorativa en honor a Felipe de Edimburgo que se celebrará en la Abadía de Westminster el próximo mes de abril.

Asimismo, que él y su esposa Meghan asistirían a las celebraciones previstas para junio con motivo del 70º aniversario del reinado de Isabel II.

Acciones legales que empañan la relación

Pero las acciones legales del príncipe Harry, solicitando la revisión judicial de la negativa por parte del Ministerio del Interior británico a permitirle financiar su propia protección policial siempre que se encuentre en Reino Unido, echan por la borda todos los planes.

El comunicado emitido por uno de los representantes legales de Harry se hace eco de alguno de los sentimientos que ya ha expresado su padre, poniendo de relieve que Harry quiere que sus hijos “conozcan su país de origen”.

Harry quiere ir con su familia en primavera para Inglaterra (Cortesía)

Sin embargo, deja claro que “si bien su rol dentro de la Institución ha cambiado, su perfil como miembro de la Familia Real no lo ha hecho. Tampoco las amenazas hacia él y su familia”, por lo que, mientras no disponga de la “protección policial necesaria durante su estancia en Reino Unido”, el príncipe se siente “incapaz de volver a su hogar”.