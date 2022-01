De Duende Verde a Joker: Willem Dafoe quiere interpretar al villano de Batman con Joaquin Phoenix

“Joker” fue un rotundo éxito desde su estreno en 2019 y la impecable actuación de Joaquin Phoenix se ganó los aplausos de todo el público y la crítica. Sin embargo, Willem Dafoe también podría ser un exitoso intérprete del clásico villano de DC Comics.

Aunque no existen anuncios sobre una segunda película de “Joker”, a los fanáticos no les molesta escuchas sobre la posibilidad de que la historia tenga una segunda parte y el intérprete del “Duende Verde” en “Spider-man: No Way Home” coqueteó con esa idea.

Muchos fanáticos han manifestado sus deseos por ver a Dafoe en el papel del malvado villano de Batman, sin embargo las posibilidades se veían muy lejanas hasta que el mismo actor presente una idea que muchos aprobaron.

En una reciente entrevista, le preguntaron si disfrutaba interpretar a villanos.

“No sé qué es eso. Me haré el tonto. Interpretas personajes. Podría decir: Oh, sí, es divertido interpretar a los villanos porque puedes hacer cosas que no puedes hacer en la vida, o es divertido jugar con tu lado oscuro. Pero no sé. No estoy pensando en esas cosas”, dijo el actor.

Willem Dafoe habla sobre un Joker impostor

En la entrevista, el actor reveló su idea para poder interpretar al Joker.

“Hay algo interesante sobre, como, si hubiera un impostor de Joker. Por lo tanto, sería posible tener no solo comodines en duelo, sino también alguien que dice ser el comodín que no es el comodín. Y eso abre la posibilidad de una historia interesante, particularmente si te enfrentas al Joker de Joaquin Phoenix, y luego tenías a alguien que estaba imitando o imitando lo que hizo. Fantaseaba con eso. Pero aparte de eso, no voy a hablar con nadie al respecto, tú eres el primero”, reveló.

De esta manera, Dafoe sería un Joker diferente al de Phoenix, ya que sus acciones serían imitación del original y sus desequilibrios vendrían de sus propias experiencias personales.