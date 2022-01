Yeferson Cossio se emociona al hablar sobre quienes se tatúan su cara: “Ni mi familia ha hecho eso”

Yeferson Cossio se ha convertido en uno de los personajes más controversiales del país. A pesar de que muchos lo critican desde un principio por haber alcanzado la fama tras un extravagante reto en el que se realizó un implante de senos, porque consideran que siempre hablan de dinero o por su personalidad, otros le tienen gran admiración.

Y es que cuando se habla del antioqueño no se puede dejar de lado las importantes obras sociales que ha realizado y que ha mostrado a través de sus redes sociales. Casas para personas de bajos recursos, apoyo económico y emocional en varias fundaciones y el rescate de muchas animalitos de la calle son algunas labores que el también modelo ha hecho.

Esto entre otras virtudes sus seguidores le tengan gran admiración al punto de que algunos se han tatuado su rostro. El creador de contenidos asegura que ni su familia ha tenido un gesto tan grande con él.

Yeferson Cossio habla de cómo se siente que se tatúen su rostro

En una jornada de preguntas y respuestas a través del formato de las historias en Instagram, Yeferson Cossio fue consultado sobre cómo se siente saber que algunas personas se tatúan su rostro. “Mero honor. No más hoy vi otras 7 personas que se hicieron mi cara”, escribió el creador de contenidos.

Además, aseguró evidentemente emocionado que “pues yo no sé, eso es como muy hijo de puta, ni mi familia ha hecho eso y tanta gente como... es que no se ni siquiera como describirles”.

“Es un sentimiento inconmensurable es muy bonito la verdad”, agregó. Además, le preguntaron qué opinaba de esas personas y dijo que se sentía identificado con ellos, pues también se ha tatuado a personas que admira.

“Qué voy a opinar si yo soy igualito, y lo que yo siento por la gente que admiro es lo que ellos sienten por mí”, cerró.

El creador de contenido suma casi 8 millones de seguidores en su cuenta oficial. Foto: Instagram @yefersoncossio

El creador de contenidos enseñará a sus seguidores a monetizas sus redes sociales

“¿Ustedes pa´ que tienen redes sociales? ¿Para darle like a un musculoso tatuado que vive molestando a la hermana o para ver los chismes de que se compró que no se compró cualquier persona que al final no les importa las vidas de ustedes?”, le preguntó Yeferson Cossio a sus fans hace un par de días.

En este sentido el también modelo aseguró que: “todas las redes sociales pagan y ustedes deberían estar ganando. Así que les voy a enseñar. Llegó a Colombia y grabo videos enseñándoles TODO, como monetizar TODAS las redes sociales, desde lo más básico hasta cómo cobrar”.

Además, el famoso le pidió a sus fans que las ganancias que tengan de las redes sean utilizadas en buenas obras y que ese sería su legado. “Todo mi conocimiento va a quedar al alcance de ustedes, pero me tienen que prometer que cuando les vaya bien, van a ayudar a alguien más”, expresó.

“Cualquier causa, animales, niños, ancianos... Ese será mi legado, así voy a trascender. ¿De acuerdo? vamos a ganar dinero y a tratar de mejorar este basurero al que llamamos mundo”, agregó.