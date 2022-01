La perturbadora colección del príncipe Andrés que podría delatar su culpabilidad

El príncipe Andrés está en la mira de todos luego de que se abriera la investigación en su contra sobre en busca de pistas que confirmen o desmientan las denuncias sobre abuso sexual.

Virginia Giuffre prendió las alarmas en la realeza luego de asegurar que el tercer hijo de la Reina Isabel abusó sexualmente de ella en varias ocasiones cuando aún era menor de edad en el marco de la red de prostitución creada y controlada por Jeffrey Epstein.

Ahora se enfrenta a una demanda civil en Estados Unidos que no consiguió que fuera desestimada pese a sus muchos esfuerzos.

A estas acusaciones se suman la particular colección con la que cuenta el hombre que fue despojado de todos sus títulos reales.

Si bien es cierto, que los miembros de la monarquía suelen presumir algunos lujos y exigencias, como el príncipe Carlos quien viaja con su propio asiento de oro para el retrete, Andrés ha levantado sospechas con su particular colección.

Se trata de una gran cantidad de peluches que mantiene cuidadosamente expuestos en un dormitorio.

Fue el policía llamado Paul Page, encargado de la seguridad de la familia real entre 1998 y 2004 quien tuvo acceso a los aposentos privados del duque de York.

Según reveló el personal de palacio debía colocar cada peluche en su posición original después de limpiar.

“La razón de que hubiera una foto plastificada era que si las doncellas no los colocaban en el orden correcto, él se ponía a gritar”, aseguró en un nuevo documental titulado Ghislaine, Prince Andrew and the Paedophile.

— Paul Page