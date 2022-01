Kim Kardashian responde a críticas de Kanye con foto en bikini y demuestra que está mejor soltera

Kim Kardashian demostró que no está dispuesta a dejar que nada le robe su paz mental, ni siquiera las recientes acusaciones de su ex Kanye West. Por medio de una serie de fotos en la playa, la famosa demostró que está en la mejor etapa de su vida ahora que puede disfrutar de su soltería y dio una lección de amor propio a sus seguidoras.

Kim Kardashian se muestra feliz y da lección de amor propio tras una separación

En los últimos días Kim Kardashian ha estado en el centro de la polémica debido a declaraciones hechas por su ex esposo Kanye West. Todo comenzó cuando el rapero dio una entrevista en la cual acusó a la madre de sus hijos de no dejarlo entrar a su casa.

De acuerdo con el rapero, él quería recoger a los niños y llevarlos a la escuela cuando la seguridad lo detuvo en la puerta, los niños salieron y él los llevó en el carro.

Fuentes cercanas a Kim dijeron en una entrevista con TMZ que ella nunca le ha negado el acceso a sus hijos y que se asegura de que siempre pueda verlos, pero le pidió a West que llamara antes de ir a su casa, para poder mantener su derecho a su privacidad dentro de su hogar

Posteriormente mostró su descontento con el hecho de que su hija mayor North, tuviera una cuenta de Tik Tok junto a su madre, pues al parecer la había creado sin su permiso.

Poco después lanzó su primera canción, en la cual critica a su esposa por criar “niños ricos y consentidos”, además de que hace referencia a su nuevo novio, amenazando con golpearlo.

Por si fuer poco, durante el pasado fin de semana, el cantante grabó un video que publicó en redes sociales en el cual revelaba que no había sido invitado a la fiesta de cumpleaños de su hija Chicago y acusó a Kim de no haberle enviado la dirección de su fiesta.

Más tarde hizo otro video para decir que si había podido ir a la fiesta, pues Travis Scott le había mandado la dirección y Kylie le había dado acceso a la fiesta. En redes sociales circularon fotos y videos del cantante en la fiesta con su hija.

A pesar del escándalo, Kim demostró que se encuentra tranquila y feliz con su nueva vida como mamá soltera. La empresaria publicó una serie de fotos en la playa, en las cuales disfruta del mar y la playa en bikini.

Según varios medios estadounidenses, la famosa habría pasado los primeros días del año en las Bahamas con su nuevo novio, Pete Davidson. Esta sería su primera escapada romántica y muchos piensan que fue él quien tomó las fotos en la playa.

Muchos señalaron que en una de las fotos de Kim se puede ver una sombra que podría pertenecer a Davidson.

Si bien la famosa no ha confirmado su relación con Pete, ambos han sido captados juntos en varias ocasiones.

Sin embargo el tiempo que Kim tiene actualmente para una relación es muy limitado, ya que se encuentra concentrada en sus estudios de derecho y recientemente pudo pasar un importante examen. Además está por estrenarse el nuevo reality de la familia, en el cual continuarán mostrando su progreso como lo hacían en ‘Keeping up with the Kardashians’.