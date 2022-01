El curioso tratamiento para el cabello que se hizo Jorge Zabaleta: incluyó un ungüento y golpes en la cabeza

Este domingo se estrenó un nuevo capítulo de Socios de la parrilla el cual tuvo como invitada especial a Karen Doggenweiler. Asimismo, los conductores Pancho Saavedra, Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot junto a la presentadora de TVN pasaron un rato agradable lleno de vivencias de cada uno en medio de una deliciosa comida que les preparó el chef Rodrigo Baraño.

Asimismo, en el transcurso de la entrevista, Jorge Zabaleta sorprendió a la audiencia al revelar una experiencia que tuvo en una oportunidad con una machi. El famoso reveló que en medio de una bursitis que padeció, acudió a esta mujer que conoció por medio de Pancho Saavedra, sin embargo aprovechó la oportunidad para tratar otro problema: la caída del cabello.

Jorge Zabaleta visita a una machi para tratarse una bursitis y la caída del cabello

Pancho Saavedra comenzó contando que: “Jorge estaba con una bursitis y no podía mover el brazo, y yo, que sufrí lo mismo, cuando estaba grabando Lugares que hablan”. En este sentido, confesó que fue entonces cuando conoció a la curandera mapuche que le recomendó a su colega.

“Conocí a la señora Haydee, ella me agarró y me hizo un tratamiento que fue súper eficaz, así que se la recomendé”, dijo según recoge Página 7.

Jorge Zabaleta la está pasando fenomenal en 'Socios de la Parrilla'. Foto: Instagram @zabaletachile

Jorge Zabaleta recordó que “fui donde esta señora, me salió a recibir, me tenía preparado un salmoncito. Cuando empezó el tratamiento, me puso en su camilla, agarró unas hierbas, una toalla caliente, y fue impresionante. No lloré porque si no mi señora, que estaba al lado, me hubiese molestado”.

Después, el actor le dijo a la señora Haydee que se le estaba cayendo el cabello. “De repente se me ocurrió decirle que con la pandemia se me estaba cayendo el pelo y yo le pregunté si tenía un tratamiento, y dijo que ella lo arreglaba”, sentenció.

Zabaleta que el tratamiento que utilizó no fue para nada convencional. “Me empezó a echar un ungüento, y de repente comienza a golpearme, y yo así como qué estaba pasando, y ella me decía que tenía que la sustancia tenía que penetrar”, rememoró.

Sin embargo, valió la pena pues aseguró que “te juro por Dios que nunca más se me cayó el pelo”.

El actor sobre Socios de la Parrilla: “Este programa me salvó de un momento muy fuerte”

Socios de la Parrilla significó el retorno de Zabaleta a Canal 13, 15 años después de haber dejado la casa televisiva. Recordemos que el actor es conocido por clásicas teleseries como Cerro Alegre, Machos, Papi Ricky y Brujas, entre otras.

El artista de 51 años ofreció unas declaraciones a Página 7 para dar más detalles sobre el programa y cómo se siente de formar parte de un proyecto que arrancó en plena pandemia del Coronavirus.

“La esencia se mantiene, es el programa que la gente ha conocido en este tiempo y con los contenidos que le han gustado, solo que cambia la forma en que se puede ver. En televisión abierta tendrá días y horarios para que la gente lo pueda ver”, precisó Jorge Zabaleta.

El actor afirmó que es un espacio que le emociona. “Lo creamos para reinventarnos y para seguir estando activos tras tanto tiempo encerrados, y ahora llega a la televisión abierta, lo cual habla positivamente”.

Desde su perspectiva personal, Zabaleta también confesó que “este programa me salvó (...) A mí al menos me salvó de un momento muy fuerte, que fue haber renunciado a la televisión, de irme de la tele”.

A dichas declaraciones agregó que se encontraba cansado, pero no físicamente, sino mentalmente. “Llevaba muchos años sin parar, hice muchos proyecto en paralelo y fue un desgaste muy fuerte”.