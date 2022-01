Andrea Valdiri renueva su look para celebrar el 2022: “Pareces de 20 años”

Aunque pasaron 18 días desde que inició el año, Andrea Valdiri no cree que haya sido tarde para mostrar su nuevo look. Desde su cuenta oficial en Instagram, la modelo mostró el cambio de imagen que se hizo en el cabello para celebrar el 2022.

La madre de Isabella y Adhara demuestra tener mucho estilo a la hora de vestir y de lucir sus atributos, quedando confirmado que el cabello es uno de ellos. Sin embargo, para cerciorarse de la decisión, también consultó a sus fans si les gusta el nuevo look.

Así luce ahora Andrea Valdiri

La también bailarina optó por cortarse el cabello, dejándolo a la altura del pecho. Además, cambió su color a uno más claro, sobre todo en las puntas. “¿Les gusta mi nuevo look 2022?, escribió en la publicación que ya suma más de 623.000 ‘likes’.

Andrea Valdiri mencionó en el posteo a Any Escudero, que bajo el nombre Balayage Barranquilla, es la estilista que trabajó el cabello de la famosa. “Especialista en corte bob”, señala en su bio de Instagram.

Los comentarios en favor de La Valdiri no tardaron, e incluso algunos artistas le afirmaron que luce fantástica. “Qué linda”, expresó Sara Uribe, mientras que Ganda escribió: “Epaaa”.

“Ese look me encantó, te ves sexy, fina y glamorosa”, “estás joven”, “pareces de 20″, “con esos tacones yo me caigo”, “siempre hermosa, todo te luce”, “divina”, “la JLo colombiana” y “espectacular”, fueron algunos de las reacciones que generó su nueva imagen.

Así quedó Andrea Valdiri tras el proceso estético en su cabello. Foto: Instagram @anyescuderoh7

La Valdiri vuelve a mostrar su figura tras cirugía estética

Hace algunas semanas, la barranquillera fue protagonista de las redes sociales por una cirugía estética a la que se sometió para hacer algunas modificaciones a su cuerpo. Aunque no se trató de algo extravagante, lo que sí llamó la atención es lo rápido que ha podido recuperarse.

“Ya puedo tirarme un paso”, expresó en un primer recuento, contenta y bromeando con los movimientos que ya podía realizar. Ahora que ha avanzando el tiempo, la bailarina volvió a mostrar en sus historias de Instagram cómo avanza su recuperación.

Cabe recordar que en aquel entonces hubo una polémica previa a su intervención, ya que la famosa tenía la intención de transmitir el procedimiento en un Instagram, pero desafortunadamente para ella no se lo permitieron. Sin embargo, pudo cumplir con los compradores de las entradas desde un sitio web.

“Así va mi recuperación. Dr. Javier Soto eres el mejor”, escribió Andrea Valdiri en un video publicado en sus stories. La cuenta dedicada a la farándula colombiana @rechismes compartió el registro y detalló que la influencer “se retocó la lipo, se aumentó el busto y se quitó glúteos”.

Los usuarios no se hicieron esperar y dejaron sus comentarios sobre la figura que la barranquillera muestra en sus redes sociales. Y es que para muchos de los internautas... “la plata puede con todo”.

“La Kardashian colombiana”, “bellísima como siempre. Excelente en darse lujos como este gracias a su trabajo”, “ella siempre está divina”, “la que puede, puede”, “espectacular” y “sinceramente la plata hace magia”, fueron otras de las reacciones.

Lee más de Andrea Valdiri:

[ Mamá de Andrea Valdiri celebró la reconciliación entre sus hijas: “Gracias a mi amigo Dios” ]

[ Andrea Valdiri tendrá su propio show de baile: hará presentaciones nacionales e internacionales ]