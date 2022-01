Adamari López fue hospitalizada por Covid-19 y preocupa a sus fans

En medio de la tercera gran ola de Covid-19 por la variante ómicron, una de las celebridades que confirmó su positivo fue Adamari López que mediante sus redes sociales explicó que iba ausentarse por varios días del show televisivo, Hoy día.

Sin embargo, los síntomas no le dieron tregua a la boricua, por lo que decidió en compañía de sus médicos hospitalizarse para recibir un mejor tratamiento que le ayude a salir pronto de esta difícil etapa.

Adamari López La actriz le habló a sus fans desde el hospital para compartir su experienca.- Facebook.

“Hablando con mis doctores y mi equipo médico tomamos la decisión de, por los síntomas que tenía, entrar al hospital y darme tratamiento”, confirmó a través de un video que publicó en su página de Facebook el pasado lunes 17 de enero.

Adamari López dio positivo a Covid-19 el pasado fin de semana

Esta decisión no se tardó muchos días en tomarse y es que apenas durante el fin de semana la conductora comunicaba su caso, aseverando que iba a tomar medidas más fuertes al respecto.

Motivado por la fuerte neumonía que sufrió en 2018 que la mantuvo al borde de la muerte durante un mes, por lo que ahora, la ha llevado a ser más radical para evitar complicaciones severas.

“Recuerden que hace aproximadamente 3 años yo tuve influenza y me vi muy mal de salud en un estado bastante difícil y con la preocupación de que me volviera a ocurrir lo mismo teniendo síntomas que podían ser parecidos”, agregó.

Esta decisión se prolongó a lo largo de tres días en los que estuvo internada y ya se siente mucho mejor. “Ya no tengo el pecho apretado, toda la congestión que tenía ha ido mermando, no que no tenga pero tengo muchísimo menos”, explicó.

“Ya me vine a la casa, aún sigo positiva al covid-19 según las pruebas que me hice, pero pues me siento muchísimo mejor, el tratamiento me funcionó muy bien”, aclaró para despreocupar a sus fans que desde entonces le han dado muestras de apoyo.