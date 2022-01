Mía Rubín imita estilo de su papá y muestra lo hermosa que está creciendo

A sus 16 años es más que una certeza que Mía Rubín, la hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín, heredó la belleza de sus progenitores pues con cada actualización de sus redes sociales así lo confirma.

Recientemente la jovencita reapareció en Instagram compartiendo un divertido look que fue inspirado en su papá y para el que ‘asaltó' su armario en la búsqueda de una chaqueta de cuero muy cool.

El look rockero de Mía Rubín al estilo de su famoso papá

“Me gustó mucho tu chamarra”, confesó a sus seguidores la actriz que ya da sus primeros pasos en la televisión, dando a entender que en realidad pertenecía al ex Timbiriche.

Sin embargo, parece que el artista mexicano no se lo tomó mal porque le comentó la publicación con varios emojis de enamorado, algo que replicó Andrea Legarreta elogiándola diciendo “mi niña bonita”.

Y es que en las postales, Mía Rubín aparece transformada en una adolescente cada vez más madura y guapa, probando el gran talento que tiene frente a las cámaras, ya sea en la actuación o en el modelaje.

Las imágenes formaron parte de una sesión fotográfica en la que también presumió su outfit rockero compuesto de mallas transparentes, botas militares, shorts y top negro para que fuera a juego con la cazadora de aire rebelde.

Completó su outfit con maquillaje natural y ondas sueltas para buscar equilibrar el resto de las prendas potentes que vistió.

Pero además de su belleza, Mía Rubín poco a poco comienza a llamar la atención de todos con su versatilidd profesional porque igualmente ha publicado varios sencillos con el apoyo de su papá, dando muestras de su capacidad vocal.

“Me conmueve mucho ver que lo logré, y que he podido seguir mi sueño, a pesar de que muchas personas me dijeron que no lo iba a lograr o que solo estaba aquí por mis papás. Una enseñanza importante que me llevo es que no importa de quién sea hija, merezco cumplir y seguir mi sueños”, dijo en una entrevista tiempo atrás.