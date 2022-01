Shaira saltó a la fama tras participar en el Factor XS, y ganar el programa. La respuesta de Shaira a quienes se quejan de sus publicaciones sobre Mauricio Leal

Esto sucedió en el año 2011 y la canción por la que más la han reconocido es «Cucurrucucú paloma».

De hecho, algunos han afirmado que fue gracias a su potencia demostrada con esta interpretación, que ganó el programa.

Desde entonces, muchos de sus fanáticos le han seguido los pasos y parece que ahora pasa por uno de sus mejores momentos.

Su música se está haciendo bastante popular y ha demostrado que su talento sigue aumentando.

View this post on Instagram

Lo cierto es que Shaira ha sido una de las jóvenes de la farándula que más se han referido al caso de Mauricio Leal.

El estilista fue encontrado sin vida hace unas semanas junto a su mamá en medio de su casa en La Calera y su muerte sorprendió a muchos.

Desde el principio, la cantante afirmó que ella y Leal eran grandes amigos, por lo que siempre estuvo en desacuerdo con la teoría del suicidio.

De la misma forma, pidió justicia y fue entrevistada por el programa “Lo sé Todo”, en donde reveló que no puede dormir desde que sucedió.

“Siento que la única manera en la que yo puedo estar tranquila es que toda la verdad se sepa. Hay noches que no he podido dormir porque me pongo a pensar y es muy complicado, es imposible que haya sucedido de esta manera. Yo creo en la justicia y ojalá todo pueda despejarse y se pueda saber la verdad”, aseguró.