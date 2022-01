Kanye West enfurece y acusa a Kim Kardashian de no dejarle ver a sus hijos

La disputa entre Kim Kardashian y Kanye West sigue latente y ahora ha cobrado más fuerzas luego de que la socialité no lo invitará a la fiesta de cumpleaños de su hija Chicago.

El rapero que días atrás aseguraba que recuperaría a su ex esposa ahora la denuncia de no quererle dejar ver a sus hijos.

A través de un en vivo en Instagram informó la odisea que estaba viviendo para poder pasar el cumpleaños con la pequeña.

“No se me permitió saber dónde realizaba su fiesta. Este es el tipo de juego que se está jugando. Es el tipo de cosas que realmente han afectado mi salud. Estoy tomando el control de mi narrativa este año”, expuso.

El intérprete aseguró que se ha encargado de ser el mejor padre por lo que no permitiría que lo alejen de ellos.

“Estoy siendo el mejor padre y no voy a permitir que esto suceda. Chicago, feliz cumpleaños. Te amo y estoy poniendo esto en línea porque necesito el apoyo de todos ustedes. Esto va a quedar grabado en su mente que yo no estaba allí para ella”, explicó.

De igual manera, contó que le ´prohibieron la entrada después intentar comunicarse con su ex y personas cercanas a ella.

“Llamé a Kim, envié mensajes de texto a las niñeras. Hablé por teléfono con Tristan [Thompson], le preguntó a Khloé [Kardashian] y nadie me dice la dirección de la fiesta de cumpleaños de mi hija en este momento”, dijo.

West dejó claro que no permitiría que se repitiera la situación.

“Se suponía que debía estar en Miami grabando mi álbum. Toda mi agenda se basa en que pueda llevar a mis hijos a la escuela, que esté allí para ellos, que me asegure de estar en su vida (...) Estoy usando mi voz para decir: ‘Esto no va a seguir sucediendo’”, puntualizó.

A pesar de la polémica más tarde se pudo ver que pudo estar presente en la fiesta de su hija.

El ahora llamado Ye está atravesando el divorcio con Kim en medio de sus nuevas relaciones. Por su parte, el se ha dejado ver con la actriz Julia Foz y la empresaria con Pete Davidson a quien ha criticado en varias oportunidades.

“Necesito de ver a mis hijos. Es por eso que conseguí la casa. Fue señalado en que había algo malo en que yo comprara una casa cerca de mis hijos. No juegues conmigo, no juegues con mis hijos. No hay seguridad que se interponga entre mis hijos y yo”, dijo en una entrevista con Hollywood Unlocked

— Kanye West