Dani Duke hace una reflexión personal tras su cirugía de abdomen: “No finjo lo que no soy”

Desde que se sometió a una cirugía para marcar su abdomen, Dani Duke no ha parado de recibir mensajes donde le expresan que no necesitaba hacerse tal operación y que así “estaba bien”. Por tal motivo, la creadora de contenido decidió pronunciarse sobre ese tema.

Recordemos que la novia de La Liendra ya ha pasado por el quirófano en varias oportunidades, pero nadie se esperaba que se practicara una marcación de abdomen.

Varios fans le reclamaron a Dani Duke por su última cirugía. Foto: Instagram @daniduke

Dani Duke habla de su cirugía y lanza una reflexión

Desde las historias de su cuenta oficial en Instagram, lo primero que aclaró la famosa es que se hizo la operación porque “quiero, puedo y no me da miedo”, aunque lo dijo entre risas. Sin embargo, realmente esas fueron las razones.

Seguidamente destacó que como creadora de contenido siempre ha sido abierta con los usuarios que ven sus publicaciones y siguen cada detalle de su vida.

“Yo siempre he sido demasiado abierta con ustedes, de verdad, lo que ven es lo que hay. Yo comparto con ustedes lo que pasa en mi vida, los he hecho muy cercanos de a mí, yo siento esa conexión”, expresó Dani Duke para el material que también publicó @rechismes.

La pareja de Dani Duke señaló que para ella pudo ser más fácil desaparecer y luego contar que había marcado su abdomen por obra del gimnasio, pero aclaró que “esa no soy yo” (...) “Tampoco estoy en contra de quienes se hacen procesos estéticos y se quedan calladitos, no le veo ningún problema”, agregó.

Finalmente la famosa afirmó que “Gracias a Dios yo tengo la oportunidad de ser lo que he querido desde hace mucho tiempo en mi vida. Nadie me cohíbe y quienes están a mi alrededor aman lo que soy yo, no tengo que disfrazarlo y no tengo que fingir algo que no soy”.

Su brillante mensaje por supuesta comparación con Luisa Castro

Dani Duke siempre ha demostrado ser una mujer sin rodeos, con reflexiones pertinentes y siendo transparente. En noviembre de 2021 volvió a evidenciarlo con una reflexión que dejó en sus historias de Instagram.

Sus palabras podrían estar fundamentadas en las comparaciones (y críticas) que le han hecho por un disfraz muy similar que lucieron Luisa Castro y ella. Cabe recordar que su colega de redes sociales es la ex novia de La Liendra.

Si bien no se puede afirmar que el mensaje va dedicado al tema de Luisa Castro, de hecho no la menciona ni la etiqueta, lo más lógico es que se haya referido a las comparaciones.

“Todas las mujeres en el planeta son hermosas. Ninguna es mejor que la otra. Todas tenemos algo especial que nos hace únicas”, expresó Dani Duke en el principio de su reflexión.

Pero seguidamente parecía dar un consejo. “Seamos más inteligentes que la sociedad. Nos comparan, nos critican, nos ponen a competir. Tu única competencia eres tú”, escribió la creadora de contenidos.

No cabe duda que su mensaje fue brillante y sacó aplausos desde los comentarios. “Admiro a esta mujer, muy inteligente y muy madura”, fue una de las reacciones positivas. “Cada una tiene su estilo diferente. Creo que ambas son hermosas, por qué compararlas si cada una tiene lo suyo”, reflexionó otro internauta.