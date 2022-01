Carla Zunino habló de su regreso a 24 Horas AM tras siete meses de ausencia por su postnatal

Completamente dedicada a su periodo postnatal, luego de convertirse en madre, Carla Zunino estuvo ausente hasta siete meses de 24 Horas AM. Fue en octubre de 2021 cuando la periodistapudo regresar oficialmente al espacio de noticias.

En entrevista con Página 7, la comunicadora hizo una evaluación del año pasado y la calificó de positiva. Sin embargo, anhelada poder reincorporarse a su pega. “Extrañé volver a trabajar mientras estuve con postnatal. Ha sido un año muy positivo en lo periodístico, lleno de elecciones”, indicó.

En ese sentido, precisó que “me tocó volver a ingresar entre tantas noticias, como la pandemia, la Convención Constitucional, las elecciones. Ha sido un año demasiado noticioso, y yo lo agradezco, me gusta, me nutre, así que mi balance propio es muy bueno y positivo”.

Carla Zunino dice que su segunda maternidad es “una revolución” de su vida

La comunicadora mostró facetas de su vida personal, lo que incluye su segundo embarazo, es decir, un reencuentro con su maternidad.

“Fui mamá por segunda vez y esto ha sido una revolución de mi vida, porque mi primer hijo tiene 8 años y había pasado harto tiempo”, partió diciendo Carla Zunino. Seguidamente destacó que reencontrarse con su maternidad “ha sido muy bonito y mucho más relajado que la primera vez (...) Me sentí más empoderada y lo he disfrutado mucho”.

Carla Zunino junto a su pequeño León. Foto: Instagram @carlazunin

El desafío para la periodista se produce cuando debe combinar ambas responsabilidades: ser madre y periodista. En ese sentido, expresó: “Lo hago corriendo y durmiendo poco. Me levanto a las 4:30, mi última pechuga la doy a las 23:30, entonces ya me acuesto tarde y de verdad que voy a llorar una noche que duerma completa, porque mi guagua todavía se despierta por lo menos dos veces en la noche”.

“Trato en el día de recuperar un ratito, una siesta de media hora, pero muchas veces tampoco me queda tiempo”, señaló.

Afortunadamente su trabajo como locutora en una radio nacional lo cumple desde casa, lo cual le brinda un escenario más llevadero para seguir siendo mamá. “Me ahorro un traslado que me quita mucho tiempo del habitual, así que estoy agradecida que me den esa oportunidad y comprendan mi situación”, destacó.

La señora Jaqui es una gran aliada en su vida

Su agradecimiento es tan grande que Carla Zunino no se contuvo de mencionar a Jaqui, una señora que cuida a León y a Facundo. Pero más que cuidar a sus hijos, ella es quien le aliviana su vida.

“Para mí es fundamental y tengo el privilegio y la suerte de tener a alguien que me ayuda, que es la señora Jaqui, que me cuida a León y Facundo, y es maravillosa”, dijo.

Carla Zunino reflexionó sobre el tema y expresó: “Uno muchas veces ve que las mujeres que somos mamás, que trabajamos, también necesitamos a otras mujeres, ya que lamentablemente el cuidado todavía recae en nosotras”

“Estoy agradecida ya que la vida me envió una persona que es de mi plena confianza y que me sustituye muy bien con mis hijos, entonces eso me permite compatibilizar”, afirmó la periodista.

Para sellar su entrevista, contó sobre las dificultades que tuvo para lactar. “Tuve problemas en el sentido del dolor. Los hombres no tienen idea de lo que las mujeres padecemos, hay una visión muy romántica de las cosas”, dijo.