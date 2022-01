Sarah Jessica Parker muestra un look casual chic con pants grises y botines de cuero negro

Con el estreno de And Just Like That, el reboot de la serie Sex and the City, la actriz Sarah Jessica Parker ha estado imparable conquistando al público con los modernos estilismos de su icónico personaje Carrie Bradshaw.

No obstante, la intérprete de 56 años no solo cautiva con los looks que lleva en la producción de HBO Max. También lo hace en la vida real con sus propias apuestas de moda rebosantes de glamur y estilo hasta para hacer recados.

Así lo demostró en días recientes al salir por la ciudad de Nueva York luciendo sensacional en un outfit informal, pero no menos chic con el que se afianzó como referente de moda para mujeres en sus 50.

Sarah Jessica Parker conquista la Gran Manzana en un look casual chic

De acuerdo a Daily Mail, la histrionisa fue fotografiada por paparazis mientras paseaba por la Gran Manzana luciendo sensacional en un acogedor y estiloso look de invierno.

El atuendo de Parker en la salida casual estaba protagonizado por un glamuroso maxiabrigo acolchado negro con capucha de piel para mantenerse abrigada ante las bajas temperaturas.

Debajo de la fabulosa prenda, la estrella vistió un cómodo y elegante conjunto deportivo gris de blusa holgada y pantalones de chándal.

Asimismo, elevó al máximo su propuesta de moda para hacer frente al clima helado del día con un par de botines de cuero negro con tacones gruesos de madera natural.

Sarah Jessica complementó el ensamble con una minibolsa tipo bandolero en piel negra y una gran mochila a juego. Esta última es parte de la colaboración entre su marca SJP y Samsonite.

Por último, la empresaria remató el estiloso atuendo en colores neutros con un único accesorio: unos grandes auriculares negros.

Durante el paseo por las calles neoyorquinas, la artista también usó un cubrebocas azabache con el fin de protegerse de un posible contagio con cualquiera de las variantes de covid-19.

En cuanto al beauty look, la famosa mantuvo su cabellera con mechas grey blending pulcramente recogida en una cola baja y la parte visible de su rostro libre de maquillaje.

La salida en la que Sarah Jessica Parker revalidó su título como inspiración fashion se dio después de que un reporte de TVLine informara que el cameo de Chris Noth en el final de temporada de And Just Like That fue eliminado.

La decisión se tomó luego de que salieran a la luz las denuncias por abuso sexual en contra del actor de Mr. Big, cuyo personaje murió en el primer episodio de la serie.

El final de temporada del reboot de Sex and the City se estrenará en febrero.