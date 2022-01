Salomé Rodríguez es una de las niñas más comentadas de la farándula colombiana. Salomé Rodríguez se sumó al reto de moda en en TikTok y ha sido aplaudida

En parte, debido a sus padres, la empresaria Daniela Ospina y el futbolista James Rodríguez.

Muchos han estado pendientes de ella desde que era muy pequeña y la han visto crecer poco a poco.

Y es que en sus redes sociales tanto la niña, como sus familiares, han documentado cada uno de los cambios de su vida.

Para nadie es un secreto que la popularidad de Salomé creció bastante durante el 2020.

Esto, gracias a su cuenta de TikTok, en la que empezó a subir una serie de bailes que hicieron que fuera muy comentada.

Desde las primeras publicaciones varios notaron que ella tenía mucho talento para esto y la impulsaron para aprender más.

Poco a poco mostró que entró a clases profesionales y cada vez lo hace mejor.

La niña ha mostrado que tiene mucha aptitud y talento para esto, además de su carisma en cada uno de los videos.

En sus redes sociales, sus padres y abuelas presumieron varios de los videos en los que ella estaba practicando.

Además tuvo la oportunidad de hacer videos junto a algunas personalidades de la farándula.

Entre ellas, Maluma, Pipe Bueno, Sebastián Yatra, Greeicy, y sus padres entre otros.

Ahora, la pequeña ha dado de qué hablar nuevamente, esto, debido a un video publicado por su mamá.

Allí aparece haciendo el trend de moda en la aplicación TikTok, y demuestra que lo hace muy bien.

Se trata del baile para la canción “El Avioncito” que han hecho muchas personas alrededor del mundo.

Con la sonrisa que la caracteriza y el carisma de siempre, la niña se divirtió mientras seguía los pasos de la tendencia.

Poco a poco, Salomé ha demostrado que tiene mucho talento para el baile y que podría dedicarse a eso en el futuro.

Salomé Rodríguez se sumó al reto de moda en en TikTok y ha sido aplaudida

Recordemos que…

Hace unos años, Daniela aseguró que no fue gracias a su hermano que conoció a quien ahora es su exesposo.

“Nunca, es más, mi familia me decía que con un futbolista no. Hasta que me dejé meter el gol” afirmó refiriéndose a James.

Con esto, la deportista desmintió uno de los rumores más sonados sobre su romance con James.

Y es que muchos de sus seguidores creían que era cierto que David Ospina los había presentado.

Finalmente, otro internauta le preguntó al arquero si quiere tener un nuevo cuñado.

Sin problema él aseguró que lo que más le importa es que su hermana sea feliz.