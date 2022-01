Kim Kardashian niega entrada a su casa a Kanye y demuestra que tras una separación los límites son necesarios

Kim Kardashian y Kanye West han estado en el centro de la atención pública desde que anunciaron su divorcio. Aunque la famosa parece haber continuado con su vida como mujer soltera, el cantante ha hecho público su descontento por la separación y recientemente reveló que estaba molesto porque su ex no le permite la entrada a su hogar.

Kim Kardashian niega la entrada a su hogar a su ex

En una entrevista con Hollywood Unlocked, Kanye reveló que había sido bloqueado por la seguridad de su ex mientras intentaba visitar a sus hijos en la casa de Kim Kardashian. De acuerdo con el rapero, él quería recoger a los niños y llevarlos a la escuela cuando la seguridad lo detuvo en la puerta, los niños salieron y él los llevó en el carro.

El no poder entrar a la casa le molestó, ya que su hija después le dijo que quería mostrarle algo en su cuarto y él tuvo que explicarle que no podía pasar.

De acuerdo con Kanye él y Kim no habían acordado restricciones en su acceso a la casa de la famosa, además dijo que había escuchado que el nuevo novio de Kim estaba dentro de la casa y eso le molestaba aún más pues sentía que la seguridad de la famosa se había interpuesto entre él y sus hijos, a pesar de que pudo llevar a los niños a la escuela como había planeado.

En la entrevista también dijo no estar de acuerdo con que sus hijos estén en TikTok, ya que actualmente su hija North comparte una cuenta con su madre en la red social.

Fuentes cercanas a Kim dijeron en una entrevista con TMZ que ella nunca le ha negado el acceso a sus hijos y que se asegura de que siempre pueda verlos, pero le pidió a West que llamara antes de ir a su casa, para poder mantener su derecho a su privacidad dentro de su hogar

En la entrevista West dijo que haber sido detenido en la puerta fue una sorpresa y que arreglaría las cosas de manera legal. Dijo que actualmente vivía en una casa a lado de sus hijos, y por lo tanto de su ex. Además de que no estaba de acuerdo con que Kim hubiera besado a Pete Davidson durante su aparición en el programa SNL y dijo que aunque no estuvieran juntos él planeaba ser el mejor padre.

Antes de anunciar su separación, Kim y Kanye vivieron en casas separadas, ya que el cantante se mudó a su rancho de Wyoming mientras que Kim siguió viviendo en su casa de California con su familia. Mientras aún estaban casados fuentes cercanas declararon que ambos llevaban vidas independientes y casi no se veían.

Por medio de redes sociales, varias mujeres que también han pasado por un proceso de divorcio, mostraron su apoyo a Kardashian, pues consideran que una vez que cada uno vive en casas separadas es necesario avisar antes de ir y respetar el espacio de la otra persona.

“Él nunca vivió en la casa con ella y no estaban juntos la mayor parte del tiempo, pero cuando ella quiere el divorcio entonces compró la casa de a lado y cree que puede entrar a su hogar en cualquier momento. Su ego si que es grande.”

Muchas usuarias de redes sociales opinaron que esto no significaba un impedimento para que el cantante pueda ver a sus hijos, ya que él podría verlos en su propia casa, sin necesidad de estar dentro de la casa de su ex.

“Así es el divorcio, tú y tu ex tienen el derecho a su propia vida, propiedades y privacidad”

Para algunas personas, las declaraciones del cantante estuvieron fuera de lugar, pues más allá de demostrar el querer ser un buen padre, comprueban que quiere seguir teniendo contacto con su ex y no está respetando sus límites, lo cual no es aceptable.

“Se supone que deben estar separados, eso es lo que significa terminar la relación. No puedes pensar que está bien querer entrar a su casa como antes. Necesitas respetar sus límites y entender que ya no están juntos. Así es como puedes ser un buen padre ”