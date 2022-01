Maía es una de las cantantes colombianas que más ha dado de qué hablar en redes sociales. Maía presume su gran vientre de embarazo y emociona a sus seguidores

Para nadie es un secreto que la cantante tiene una gran trayectoria musical en el país y es bastante exitosa.

De hecho, ha sido catalogada como una de las mejores voces femeninas en los últimos años.

Gracias a esto, su número de seguidores ha aumentado bastante en redes sociales, y miles están pendientes de ella.

Específicamente en su cuenta de Instagram, en donde suma un poco más de 500 mil fanáticos.

A muchos los tomó por sorpresa que durante el último año la cantante reveló que está esperando un bebé.

Esto lo hizo en medio de una llamada con Graciela Torres, más conocida como “La negra Candela” para su programa “El Lavadero 2.0″.

En sus redes sociales, Torres compartió una parte de la llamada, en la que Maía se sincera sobre el tema.

“Mi negrita, sí, efectivamente. Esto es una felicidad muy grande, no sé cómo explicártelo, es algo increíble y soñado. Después de dos años larguitos de estar intentándolo, y de pasar por momentos muy duros y de no tener esa dicha, mi Dios nos dio la posibilidad de tener en mi vientre un bebé. Estamos felices, te puedo decir que es increíble y que no tengo palabras para describir cómo me siento. Se está convirtiendo en el mejor momento de mi vida, voy a conocer al amor de mi vida ahora si de verdad”, aseguró.