Los trucos de belleza de Erika Buenfil para lucir regia y sin cirugía a los 50

Erika Buenfil es la fiel prueba que la belleza no pasa con el transcurrir del tiempo porque desde que era una jovencita cautivó con su talento y atractivo, dos atributos de los que sigue presumiendo a sus 58 años.

Eso sí, la mexicana ha puesto de su parte para envejecer con dignidad y sintiéndose bien consigo misma, pues aunque no ha pasado por el quirófano, sí ha invertido en su cuerpo como una forma de amor propio.

Los trucos de belleza de Erika Buenfil

La protagonista de Amor en silencio, Tres mujeres y Amores verdaderos ha sido muy sincera en señalar que es una de las famosas que recurre al bótox para atenuar las líneas de expresión.

“Si me pongo muy poquito cada seis o siete meses porque sí me da miedo perder expresión, eso en cámaras es horrible”, aseveró la famosa de acuerdo con Publimetro. También ha reconocido ser fan de las mascarillas.

De la misma manera, la mexicana sabe que todo cuidado va desde adentro hacia afuera, por lo que también se enfoca en tener hábitos saludables que luego se ven en su piel, su figura, su cabello, entre otros.

“Lo único que hago es comer muy sano, luchando siempre con estar bien; cuesta trabajo, no es fácil y aparentar la edad que tengo. No me gusta estirarme la cara, ni andarme haciendo cosas, me da mucho miedo”, aclaró en otra ocasión.

La dieta de la actriz se reduce a pollo, pescado, brócoli, lechuga y salmón para así conservar su figura pues se mantiene activa en grabaciones.

Eso sí, aprovecha muy bien el maquillaje para sacarle provecho a sus atributos y refrescar su imagen. Con sombras de ojos claras y labiales rosados de efecto gloss se quita varios años de encima, además de potenciar su mirada con rímel.

Su cabello también juega gran parte de su embellecimiento porque al tener mechas claras ilumina su rostro, disimula las líneas de expresión y dulcifica sus facciones, dándole la imagen natural que presume.