Las películas de horror y fantasia que no debes dejar de ver en el 2022

Un nuevo año lleno de películas e historias perfectas para hacernos reir y temblar de miedo. Te presentamos una lista de las mejores películas de terror y fantasia en este 2022.

Estrenos de terror y fantasia para el 2022

Belle: en esta hermosa película de anime del director de Summer Wars, Mamoru Hosoda, una joven que tiene ansiedad social en el mundo real se convierte en la cantante más popular en el enorme mundo virtual llamado U. (14 de enero)

Scream: una secuela de 11 años en proceso, Ghostface está de vuelta para aterrorizar no solo a los niños nuevos en Woodsboro, sino también a los adultos que han sobrevivido a las primeras cuatro secuelas. (14 de enero)

La hija del rey: Luis XIV (Pierce Brosnan), el rey de Francia, está tan decidido a obtener la inmortalidad que hará cualquier cosa por ella, incluso capturar y robar la fuerza vital de una sirena (Fan Bingbing). Sin embargo, cuando su rebelde hija Marie-Josèphe (Kaya Scodelario) descubre lo que ha hecho, no está muy contenta con esta película de aventuras y fantasía. (21 de enero)

Moonfall - A Roland Emmerich realmente le gusta volar la Tierra por los aires y en su última película sobre desastres lo volverá a hacer. Esta vez, sin embargo, no es el cambio climático, Godzilla o naves espaciales gigantes: es la luna. (4 de febrero)

Texas Chainsaw Massacre - Estábamos completamente “meh” sobre otra entrada en la franquicia de Texas Chainsaw, hasta que vimos que iba a enfrentar a Leatherface contra los hipsters. También resulta intrigante la participación del productor y coguionista Fede Álvarez (el remake de Evil Dead). (18 de febrero en Netflix)

Uncharted: la popular franquicia de PlayStation finalmente llega a la pantalla grande con Tom Holland como un joven aventurero en busca de un tesoro antiguo. Esperamos que sea el próximo Indiana Jones. Tenemos miedo de que pueda ser el próximo Super Mario Bros. (18 de febrero)

Minions: The Rise of Gru: los fanáticos de Minions probablemente estén muy emocionados de ver esta nueva película sobre cómo los pequeños bichos amarillos ayudaron a Gru a convertirse en supervillano. ¿El resto del mundo? No tanto. (1 de julio)

Thor: Love and Thunder - Thor está de regreso y también el escritor y director Taika Waititi en lo que promete ser la película más salvaje de Marvel hasta el momento. Natalie Portman se convertirá en Thor, los Guardianes de la Galaxia están en él, Christian Bale y Russell Crowe están en él, y estamos más que emocionados por esta nueva entrada del MCU. (8 de julio)

Nope: Con Get Out, Jordan Peele se convirtió instantáneamente en uno de esos cineastas cuyos trabajos siempre te emocionarán. Nosotros continuamos con la tendencia y ahora está Nope, del que no sabemos casi nada, excepto por un póster de una extraña nube sobre una ciudad. (22 de Julio)

Black Adam - Finalmente, The Rock se ha convertido en un superhéroe. Han pasado años literales desde que Dwayne Johnson habló sobre interpretar al villano de DC, Black Adam, y en 2022 finalmente podremos verlo. Es un hombre grande y las expectativas son igualmente grandes. (29 de julio)

