Inventando a Anna: el primer tráiler de la nueva serie de Netflix por parte de la creadora de Grey’s Anatomy

Netlfix recientemente lanzó el tráiler de “Inventando a Anna”, la nueva serie de Shonda Rhimes. Estará protagonizada por Julia Garner, quien dará vida a Anna Delvey, y Anna Chlumsky, una periodista que interesada en contar la historia de Anna.

El reparto lo completan Laverne Cox, Alexis Floyd, Arian Moayed, Terry Kinney,Anders Holm, Katie Lowes, Jeff Perry y Anna Deavere Smith. Shonda Rhimes será una de las productoras ejecutivas, bajo el sello de Shondaland, y también formará parte del grupo de escritores de guiones con los que contará esta serie.

¿De qué trata “Inventando a Anna”?

La serie se basa en un artículo publicado en New York Magazine, llamado: “How Anna Delvey Tricked New York’s Party People”, que traducido sería “Cómo Anna Delvey engañó a la gente fiestera de New York”.

La autora de este artículo, Jessica Pressler, también será productora de serie, y asegura que esta es una historia sumamente fascinante, pero también muy real. Anna Delvey convenció a la gente pudiente de Nueva York que era una heredera alemana.

De este modo, logró estafar una cuantiosa suma de dinero a varias personas y algunas empresas. Después de conocerse su historia, algunos piensan que es una empresaria muy inteligente, en cambio otros que es una estafadora sumamente astuta.

La sinopsis oficial de la serie de Netlfix, que contará con nueve episodios, es la siguiente:

“Una periodista con ganas de demostrar su valía, investiga el caso de Anna Delvey, una heredera alemana muy popular en Instagram, quién logró robarse los corazones de la sociedad neoyorquina... además de su dinero. Pero, ¿es Anna la estafadora más grande de Nueva York, o representa el nuevo retrato del sueño americano? Anna y la periodista establecen un oscuro pero divertido vínculo de amor-odio. En la espera del juicio de Anna, la reportera intentará ir contrareloj para responder la pregunta que todo New York se hace: ¿quién es realmente Anna Delvey?”.

¿Qué ha pasado con la verdadera Anna Delvey?

De acuerdo con ABC News, Anna Delvey, actualmente está en prisión. Cambió de apellido (Sorokin) para asumir una nueva personalidad y así engañar a la gente adinerada de la ciudad de Nueva York.

Al parecer, Anna Delvey si es alemana, pero ha expresado que le gustaría quedarse en territorio estadounidense, sin embargo, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos está considerando deportarla.

Luego de conocerse sus actividades ilegales, se le acuñó los apodos: la “estafadora del Soho”, “estafadora alemana” y la “falsa heredera”. Les había contado a todos que tenía fondo fiduciario de $67 millones gracias a una falsa identidad falsa y su pseudoencanto.

Logró abrirse camino en las fiestas más exclusivas de la ciudad, en hoteles y clubes nocturnos, para poder interactuar con políticos, famosos y personas adineradas.

La sentenciaron de 4 a 12 años de cárcel, tuvo una multa inicial de $24,000 dólares y le ordenaron pagar la cantidad de $200,000 dólares en restitución. No obstante, Delvey pudo salir de prisión en febrero del año pasado, aunque no duró mucho tiempo en liberta.

Apenas salió, subió una foto en su cuenta de Instagram tomando champán, mientras tomaba un baño en una bañera, disfrutando de su libertad y de cosas buenas. La volvieron a encarcelar al poco tiempo de haber publicado eso.

Te recomendamos en video