Se viraliza el “parecido” de Evaluna con una ex pareja de Camilo: “Pensé que era la misma persona”

Hasta el momento, Camilo no se ha pronunciado sobre su ex pareja. Instagram @camilo

Una de las parejas mediáticas más sonadas del momento es la conformada por Camilo y Evaluna. Actualmente, los esposos están esperando a su primer hijo el cual llevará por nombre Índigo y a través de sus redes sociales no esconden la felicidad y lo profundamente enamorados que están el uno del otro.

Pero como cualquier persona que tiene una relación de pareja, Camilo también tiene un pasado fuera de su actual historia de amor. En las últimas horas, se viralizó a través de Tik Tok el rostro de Gabriela Andrade Vélez, una ex pareja del exitoso cantante paisa.

Ex pareja de Camilo se viraliza en Tik Tok

La razón es que cientos de usuarios en la mencionada plataforma digital aseguran que existe un gran parecido entre ella y la hija de Ricardo Montaner. En su perfil en Instagram, Gabriela se presenta como: “una colombiana más venezolana que la arepa”, por lo que probablemente la joven vivió en el país vecino.

Además, en dicha plataforma todavía existen algunos registros junto al intérprete de Ropa Cara que están allí desde el año 2014 en unas vacaciones en las playas venezolanas.

Cabe destacar que al igual que su ex, Gabriela también se casó y tiene una hija. La cuenta dedicada a la farándula colombiana @rechismes compartió un registro con varias imágenes de la joven y también de la cantante venezolana mostrando la similitud entre ambas y los usuarios no tardaron en reaccionar.

“Pensé que era la misma persona”, “yo creía que todas eran fotos de Evaluna y Camilo viejas de cuando empezaron”, “se parecen demasiado”, y “tuve que ver los nombres arriba de las publicaciones para poderlas diferenciar”, fueron algunos de los comentarios que quedaron plasmados.

Evaluna Montaner no borra las fotos con su ex pareja

¡Sí! La juvenil artista aún tiene evidencias de su pasado con el cantante Andrés Parra. Con tan solo 14 años, la también actriz mantuvo una relación sentimental e Instagram conserva dichas experiencias.

«El alma que puede hablar con los ojos, también puede besar con la mirada», fue el texto que acompañó la última postal de la venezolana con el también colombiano. Curiosamente, Por si fuese poco, compartió la foto en San Valentín (14 de febrero) de 2014.

Pero no es uno, sino cinco recuerdos los que «duermen» en su perfil de Instagram. Asimismo, existe un video donde los artistas desean «Feliz año nuevo» a todos sus seguidores. También una felicitación de cumpleaños por parte de Evaluna Montaner: Este hombre es una bendición. @andresparra_7 que cumplas muchísimos más. Te quiero», dedicó.

Algunos fans de Evaluna se dieron a la tarea de revisar antiguas publicaciones de la cantante. Tras el curioso hallazgo, no dudaron en comentar. «JA, no borra las fotos de su ex» y «rayos, por qué no eliminas eso», son dos de los mensajes. Por si fuese poco, se encargaron de mencionar a Camilo para que este pueda enterarse.

En contraparte, usuarios más fieles trataron de suavizar y restar importancia al hecho. «Para qué comentan al esposo si esta foto es viejísima» (…) «Ya lo pasado, pasó, dejen de molestar», se lee en la red social. «Pensé que solo yo vine a ver las fotos de Evaluna de antes y encuentro estos comentarios, qué risa», agregó otro fan.