Scream: mira cómo cambiaron los protagonistas de la saga desde la primera entrega

A poco más de una década de su cuarta película, la exitosa saga de terror Scream está de regreso con un nuevo largometraje homónimo que promete atrapar a las audiencias.

La quinta entrega de la serie de filmes slasher, la primera sin el director Wes Craven a la cabeza, se desarrollará 25 años después de los acontecimientos del filme original, estrenado en 1996.

Dentro este largometraje de Paramount Pictures, que marca el relanzamiento de la saga, nuevos personajes intentarán sobrevivir al ataque de un inédito Ghostface acechando en Woodsboro.

No obstante, este fresco grupo de actantes no estará por su cuenta, pues los protagonistas de las entregas anteriores también regresan en la renovada trama.

El cambio de los protagonistas de Scream a 25 años de la primera película

Neve Campbell, Courteney Cox y David Arquette han sido los responsables de dar vida, respectivamente, a los personajes principales de la franquicia desde su estreno en 1996.

Ahora, más de dos décadas después de la película original y con un cambio físico notable, los tres regresaron a la nueva Scream retomando a sus recordados papeles.

A continuación, te mostramos cuánto han cambiado estos intérpretes desde la película que lo inició todo hasta la quinta entrega de la saga.

Neve Campbell

Aunque no estaba segura de regresar a Scream, la actriz Neve Campbell decidió volver a dar vida a Sydney Prescott, la gran protagonista de la historia, en la quinta película de la franquicia.

Sin embargo, no sin la insistencia del codirector del nuevo filme Matt Bettinelli-Olpi, quien la convenció de hacer su esperado regreso al universo cinematográfico con una sincera carta.

Según contó el cineasta a The New York Times, le escribió un mensaje en donde le aseguró: “Esta película no existe sin ti, punto. No vamos a intentar hacerla de otra manera”.

Courteney Cox

La famosa actriz Courteney Cox también aceptó formar parte de la nueva Scream en la piel de su personaje en las tramas, la inolvidable periodista Gale Weathers.

Como recordaremos, en las cintas previas, ella se proponer descubrir quién está detrás de Ghostface junto a Prescott y el policía Dewey Riley, con quien comienza una relación.

En la nueva película, Riley y Weathers están atravesando su divorcio.

David Arquette

Igualmente, el actor David Arquette se sumó al elenco de la quinta entrega de Scream encarnando el rol que ha interpretado en las películas anteriores: el oficial Dewey Riley.

Curiosamente, Arquette estuvo casado con Cox en la vida real. Al igual que sus personajes, se conocieron en la primera cinta de la saga y comenzaron un romance.

La pareja caminó al altar en 1999, pero el matrimonio no prosperó. Al final, en el año 2013, tras más de una década casados y una hija en común, se divorciaron.

Ahora, nuevamente gracias a Scream, ambos vuelven a reunirse en la pantalla.

La voz de Ghostface

Aunque no aparece en escena, otro importante miembro del elenco original que será parte de la nueva Scream es Roger L. Jackson, el actor encargado de hacer la voz del icónico Ghostface.

Si bien el disfraz esconde un personaje diferente en cada película, Jackson ha sido el responsable de darle voz en todas las producciones, incluyendo, la recién estrenada.

Scream 5 aterrizó en los cines estadounidenses este viernes 14 de enero de 2022.