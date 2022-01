¿Quién fue responsable? Yasmín Valdés y Darwin Ruz se culpan mutuamente por su fallo en ‘Aquí se baila’

Aunque ciertamente errar es de humanos, lo que le sucedió a Yasmín Valdés y Darwin Ruz en Aquí se baila resultó intolerable para el jurado. La pareja de bailarines se presentó el miércoles en el escenario y tras varios segundos de haber iniciado su coreografía tuvieron que detenerse.

La famosa comenzó a caminar y Sergio Lagos debió intervenir para preguntar qué ocurrió. Seguidamente, Yasmin Valdés dijo: “Si lo pudiéramos repetir sería fantástico”, pero el jurado desaprobó su solicitud y le recordó que en una competencia no se pueden reiniciar los actos.

Pese a que fue una jornada de eliminación, la actriz se salvó por la renuncia de Pablo Cerda, quien por una lesión dio un paso al costado y abandonó el evento.

¿Quién fue responsable del error en Aquí se baila?

Luego de lo ocurrido, desafortunadamente la relación entre Yasmín Valdés y Darwin Ruz parece haberse fisurado. Ya en el ‘backstage’, tras los “palos” que recibieron del jurado, la reconocida artista expresó que su compañero le “abandonó en el escenario”.

“Con todos los años de circo que una tiene, nunca me sentí sola. Una hasta el final tiene que terminar lo que empezó, como sea, pero cuando él me dice ‘paremos’, me fui a la cresta. Me abandonó en el escenario y eso es súper fuerte”, dijo Valdés.

Por su parte, Darwin Ruz defendió sus argumentos y afirmó haber quedado afectado no solo por haber fallado en Aquí se baila, sino por las actitudes de su pareja, a quien señaló de tener “poco compañerismo”.

Durante la transmisión del matinal Tu Día, en Canal 13, el bailarín fue consultado por lo ocurrido y expresó: “Tengo demasiada pena, la verdad. Nunca me había pasado esto en todos los años que llevo trabajando”.

Seguidamente acusó: “Nunca había visto tan poco compañerismo de parte de un partner, en verdad. Yo la tironeé y la tenía conmigo, y no siguió. ¿Qué mas puedo hacer? Paramos”.

Darwin Ruz, bailarín profesional, acusó a Yasmin Vásquez de falta de compañerismo. Foto: Instagram @darwin_ruz

Darwin Ruz renunció a continuar en Aquí se baila

De acuerdo a Las Últimas Noticias, la reciente polémica entre ambos bailarines impulsó a que Darwin Ruz renunciara al programa, por lo que Yasmín Valdés ahora tendrá un nuevo compañero que está siendo ubicado.

“La produccón me planteó pedirle a Darwin que bailara conmigo. Me parchó, pero me están buscando otro bailarín”, indicó la actriz a LUN. Contó que trató de solucionar las diferencias con Darwin Ruz, pero no pudieron llegar a un acuerdo para seguir compitiendo juntos.

Desde su cuenta en Instagram, el bailarín profesional agradeció los mensajes de apoyo que ha recibido y afirmó que se encontraba muy bien, pese a todo lo sucedido.

“Expliqué que no podíamos seguir bailando porque nos estábamos tironeando demasiado, estábamos haciendo contrafuerza. Si yo la hubiera levantado o hubiera seguido inventando cosas con ella en el escenario, la habría lesionado o hubiera pasado algo”, explicó Ruz.

“Mucho amor y buena onda. Lo estoy pasando excelente y el programa está buenísimo. Son cosas que pasan. Yasmín se equivocó, pero a veces quedamos en blanco y eso es humano”, dijo el famoso para sellar sus palabras.