“No crean tanta h...”: Viñuela desmintió altos cobros por promocionar pymes

Durante las últimas horas, un curioso rumor se viralizó en redes sociales. Un usuario mostró un aparente chat con el animador José Miguel Viñuela, en el que este detallaba los supuestos cobros que realizaba por promocionar pymes en su cuenta de Instagram.

De acuerdo con la captura, los valores oscilaban entre 1 millón de pesos por publicación y 800 mil pesos por una historia. Tras lo sucedido, varios usuarios de la plataforma se volcaron al perfil del animador para criticarlo por los supuestos cobros con comentarios como “este socio por historia cobra 1 millón de pesos a las pymes”, “¿es verdad que cobran 800 lucas por subir una historia y 1 palo por una publicación?”, y “hola me da 10 promos por fa”.

José Miguel Viñuela se enteró de lo sucedido y rápidamente se refirió al tema mediante un video en su perfil. En el clip, el animador desmintió realizar altos cobros por promocionar pymes e hizo un llamado a no creer todo lo que aparece en redes sociales.

“Quiero aclarar un punto. Me están escribiendo todos que yo cobro para hacerle publicidad a las pymes... cero”, partió diciendo. “Chiquillos, esto es así: ¿Ustedes quieres que les haga publicidad a las pymes? Me etiquetan y yo los subo, como siempre he apoyado hace más de tres años”, explicó.

En medio del video, Viñuela recordó que tiene el hashtag #ApoyoALasPymes para promocionar los emprendimientos de sus seguidores y que incluso tiene una sección en su programa Desde mi Cocina con la Nené, llamada “El café de las pymes”.

Por último, realizó un claro llamado a sus seguidores. “No cobro ni un peso. Etiquétenme, yo los ayudo y los subo. Y no crean tanta hueá...”, cerró.