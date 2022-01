“No bajes más de peso, vas a desaparecer”: el polémico comentario de conductor a Adamari López

Adamari López se ha convertido en un ejemplo e inspiración al bajar de peso y seguir una vida saludable a sus 50 años.

La famosa deja claro que nunca es tarde para lograr un cambio en tu vida y no hay límites e imposibles, más que los que te pones tú misma.

Por eso, a través de sus redes se muestra haciendo videos divertidos que son tendencia o bailando, mostrándose segura y confiada con su nueva imagen.

Sin embargo, no a todos sus seguidores les parece su gran cambio, y constantemente la llenan de críticas o le piden no bajar más de peso.

Así lo hizo recientemente un famoso animador, quien además es amigo de la celebridad, y trabajó con ella en Hoy Día.

El comentario de animador a Adamari López sobre su peso

En un video que la puertorriqueña publicó bailando junto a unas amigas y donde escribió “¡A mover el esqueleto qué hay que divertirse!”, el animador le hizo un comentario.

“Amiga!!! Te vas a desaparecer!!! Ya no bajes más!!! Estás bella!!”, escribió el famoso Héctor Sandarti, causando polémica.

Algunos fans de la famosa se mostraron de acuerdo con el animador, pues consideran que ya está muy delgada, mientras que otros expresaron su indignación ante el comentario.

Adamari López Héctor Sandarti opinó sobre el peso de Adamari López

“Ese tipo de comentarios se hacen en privado y más si son amigos”, “con amigos así, para qué enemigos”, “estoy de acuerdo contigo”, “pienso lo mismo, me preocupa la salud de Adita”, “no me parece correcto ni de buen gusto tu comentario”, y “te apoyo, hay que decirle que ya no baje más, no le hace bien”, fueron algunos de los comentarios.

No es la primera vez que le piden a Adamari que ya no baje más de peso. Sin embargo, ella es libre de hacer lo que quiera con su cuerpo, y nadie debería opinar de él.

La famosa actualmente se encuentra en su mejor momento y se siente mejor que nunca tanto físicamente como de salud, y es que se ejercita diariamente y tiene una alimentación saludable.

Quizás le afecten las críticas, pero no por eso dejará de hacer lo que le gusta y con lo que se sienta bien, y así lo deja muy claro en sus redes, donde se muestra muy segura y confiada con su nueva vida.