Mariela Sotomayor revela supuesto desaire de Gonzalo Ramírez y Carola Escobar a María Luisa Godoy

Una llamativa situación fue de la que dio cuenta la periodista Mariela Sotomayor en el programa Zona de Estrellas, en donde reveló el supuesto desaire que habría sufrido María Luisa Godoy por parte de sus compañeros del Buenos Días a Todos, Gonzalo Ramírez y Carola Escobar.

“Esto es muy feo, no quiero pensar que es así”, partió diciendo la comunicadora en el programa de Zona Latina, según recogió el portal MiraLoQueHizo. “Dicen, de muy buena fuente, que la cosa estaría tan mal en el matinal de TVN, Buenos Días a Todos, que la Mari (Godoy) con todo su buen corazón que la caracteriza, su educación y su buena onda, habría querido subsanar esta cuestión invitando a sus compañeritos de co-animación Carola Escobar y Gonzalo Ramírez a su casa a cenar”, agregó.

Mariela Sotomayor en "Zona de Estrellas" Captura del portal MiraLoQueHizo (Zona Latina)

“Lo que ella no esperaba es que se tenía que ir con la invitación así...”, continuó, haciendo un gesto con el que dio a entender que la reunión no prosperó. “Le dijeron que no estaban ni ahí con juntarse con ella porque no tenían ningún interés en juntarse con ella, que muchas gracias por su invitación pero que se fuera a la punta del cerro”, contó.

Finalmente, Mariela Sotomayor entregó su opinión en torno al supuesto desaire, indicando: “lo encuentro horrible, porque un compañero, que está tratando e invita a una comida a su casa a dos compañeros, yo no puedo creer que le hayan hecho esa tremenda ofensa”.