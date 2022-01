Ludwika Paleta confiesa cómo se siente con que su hijo sea actor

Nicolás, el hijo de Ludwika Paleta y Plutarco Haza, es el orgullo de ambos intérpretes porque el joven se ha dedicado de lleno a su carrera profesional lanzándose como cantante y más recientemente como actor.

A sus 22 años ya forma parte del elenco de la telenovela Los ricos también lloran, que marca su debut frente a las cámaras después de estudiar cine y formarse para seguir los pasos de sus padres.

Por esta razón, los artistas han expresado sentirse felices porque esté persiguiendo sus sueños, en especial, porque pueden aconsejarlo para que tome las decisiones correctas en esta industria que tanto conocen.

Ludwika Paleta habla sobre la carrera de actor de su hijo

“Llevo 30 años en la actuación, además que es mi trabajo, es mi pasión, y si Nico desea continuar en lo mismo que yo me dedico después de estar en Los ricos también lloran, sólo me queda apoyarlo, aplaudirle”, reveló la actriz de raíces polacas.

En la charla con el diario mexicano El Sol de México, la famosa agregó que tanto ella como su expareja siempre están para animarlo e impulsarlo ante los retos que se le presenten.

Porque como sabemos es una profesión difícil, pero muy gratificante cuando logras aciertos en la carrera”, agregó.

“La diferencia (respecto a mí) es que Nico primero estudió cine y ahora va a actuar. Entonces no me meto mucho en darle tips, porque él tiene la frescura y el talento natural, que no quiero contaminar con la técnica que ya tengo”, aclaró la contenta mamá.

Por su parte, Plutarco Haza no se quedó atrás y sobre Nicolás, el hijo que nació del romance que tuvo desde 1997 a 2008 con la artista, aseveró que “se siente muy orgulloso”.

“Fue muy sorprendente por el gran talento que le vimos y que haya hecho todo esto solo. Y cómo se desenvuelve en las entrevistas, tiene muy claro lo que quiere”, dijo, de acuerdo con People.