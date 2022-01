La polémica foto de Jake Gyllenhaal con la que se burlaría de Taylor Swift por ‘All too well’

Después de todo el escándalo suscitado por el reestreno el año pasado de All too well, la canción de Taylor Swift que presuntamente está dirigida hacia su ex, Jake Gyllenhaal, el actor ‘rompió el silencio’.

Eso sí, a su manera. Porque en realidad, el intérprete de Primicia Mortal y Culpable no lo hizo con declaraciones, sino mediante una sesión de fotos que está siendo muy polémica por los mensajes ocultos que trae.

De acuerdo con las teorías que circulan en las redes sociales, el estadounidense de 41 años no escogió su vestimenta por casualidad, sino que el rojo es una clara referencia a ‘Red’, el nombre del álbum de la cantante donde está el tema musical.

Asimismo, en la postal utilizó unos lentes muy similares a los que ha llevado en el pasado Taylor Swift en el video de la canción 22, también del mismo disco, por lo que sería la manera de Gyllenhaal de ‘responder’ con humor.

Sin embargo, a muchos fans de la compositora y actriz el gesto no les cayó bien, pues consideraron que se trata solo de una burla hacia la vulnerabilidad que ella demostró en sus canciones, sin mostrar responsabilidad afectiva.

No obstante, de momento se trata únicamente de teorías, porque el también activista no ha confirmado que las fotos vayan dirigida hacia su ex, ni tampoco opinó sobre la versión extendida que se estrenó en noviembre de 2021.

Lo que dijo Taylor Swift sobre Jake Gyllenhaal

Pese a que la famosa nunca ha confirmado que su canción sea para él, sus fans saben que toda su música es como un diario donde vuelca sus sentimientos, por lo que All too well habla de una relación intensa que tuvo con un hombre mayor que ella.

Según sus palabras, él tuvo malas actitudes que jugaron con sus sentimientos e incluso finalizó su romance por diferencia de edad, cuando actualmente sale con mujeres más jóvenes que él.