Selena Gómez muestra cuál es el jean que las mujeres con curvas deben llevar este 2022

Si alguien sabe de moda y estilo, esa es Selena Gómez, quien además de ser una gran actriz y empresaria, es todo un icono de la moda.

Y es que la famosa celebridad sabe cómo deslumbrar en cada momento con sus looks, desde el más elegante hasta el más casual.

Vestidos, jeans, y camisas, son algunas de las prendas favoritas de la actriz, con las que luce sus curvas y demuestra que no debemos sentir complejos por nuestro cuerpo.

Y es que no importa si tienes muslos gruesos, caderas anchas, o rollitos, cualquier prenda es perfecta para lucir tu cuerpo, todo es cuestión de actitud, y eso lo ha demostrado la famosa.

Selena Gómez da clases de moda con jeans y camisa blanca

Para una salida en Nueva York, la protagonista de Only Murders in the Building llevó unos mom jeans, que son perfectos para las mujeres de caderas anchas y curvas.

Esta prenda chic la combinó con una camisa blanca muy original, y complementó con unos botines negros y maxiabrigo beige.

Este look es muy casual y elegante, ideal para un paseo, una cita, una salida al cine, e incluso para el trabajo.

Además, para lucir aún más elegante llevó el cabello recogido en un moño bajo, con raya en el medio y el cabello hacia atrás.

“OMG amé este look”, “ella siempre tan elegante y espectacular”, “Selena es una diosa”, “cada vez luce mejor”, “ella es la más elegante de todas”, y “amo su estilo, y este look está muy chic”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Pero, no es el único look con el que ha deslumbrado este 2022, pues hace unos días sorprendió a los fans con un espectacular vestido ajustado.

Selena lució sus curvas en un vestido negro midi, con atrevido escote, y lazos en los hombros, dando clases de elegancia.

Además, llevó su cabello suelto, luciendo su nuevo corte bob asimétrico, con mechas caramelo, luciendo hermosa y a la moda.