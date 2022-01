Cata Vallejos expone a usuario que le envió mensajes obscenos: “Es un pervertido”

Una desagradable “conversación” sostuvo Cata Vallejos, ex chica Calle 7, con un usuario que le envió mensajes indebidos y subidos de tono. Incluso le mandó videos que ella calificó de “asquerosos”.

A través de las redes sociales, la modelo e influencer decidió denunciar al internauta que pese al rechazo de ella continuó escribiéndole sin respeto alguno. Son infinitas las oportunidades en que las famosas han debido exponer a ciertos usuarios por el acoso al que intentan someterlas.

Eso le dijo Cata Vallejos al irrespetuoso usuario

Sin identificar nombre de usuario, la artista capturó la pantalla y la publicó en sus historias de Instagram. Desde allí se aprecia cómo le enviaba videos que, de acuerdo a la respuestas de ella, tenían contenido explícito y obsceno.

“Aún no veo este otro video, pero qué asco este w… Solo les puedo decir que es un pervertido y así como este hay muchos”, escribió Cata Vallejos, expresando su molesta.

Así fue el intercambio de mensajes entre Cata Vallejos y el polémico usuario. Foto: Instagram @catavallejos

Seguidamente se aprecia cómo el usuario le comentaba una historia de Instagram texteando “Q. Riko”, además de un segundo material. Ante eso, contestó: “Qué asqueroso. ¿Crees que me va a gustar eso? Es un asco”.

“Así que públicamente te digo… NO ME INTERESA VERTE EN ESA… Gracias”, escribió Cata Vallejos para sellar la publicación.

En su rol como modelo, la famosa suele postear imágenes sensuales desde la playa y en otros escenarios para sus sesiones fotográficos, recibiendo un sinfín de comentarios positivos por parte de sus fans. Pero lamentablemente también le toca lidiar con usuarios que se dedican a incomodarla.

Padeció de COVID-19 y dijo que no se vacunaría

En abril de 2021, Cata Vallejos hizo una curiosa revelación durante una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, cuando le preguntaron si había estado contagiada de COVID-19. La influencer respondió afirmativamente, indicando que tuvo el virus hace algún tiempo.

Sin embargo, el tema no quedó ahí, ya que posteriormente otro usuario de la plataforma le preguntó cuándo contrajo el virus, indicando que no se notó debido a su actividad en redes sociales. «¡Es que me dio como un resfriado nada más! Y creo que la fórmula para enfrentar lo que sea es ser positivo en la vida. Y no tener miedo», señaló la influencer.

Cata Vallejos cuenta que su contagio de COVID-19 fue solo "un resfriado". Foto: Instagram @catavallejos

Más adelante, a finales de mayo, la influencer recibió una serie de críticas luego que revelara los motivos por los que no se vacunará contra el COVID-19.

Según explicó a través de sus historias, su decisión tiene que ver con su estilo de vida y su salud. «No me voy a vacunar. Casi nunca me vacuno por nada, con ningún tipo de vacuna, ni con la influenza (…) porque siento que puedo defenderme yo misma. Mis defensas son muy fuertes”, señaló.

Cata Vallejos remarcó que practica deportes, lleva una alimentación balanceada y que, en términos generales, es una persona saludable. Por este motivo, dijo: «Siento que puedo defenderme ante cualquier virus o cualquier cosa».

«No me voy a vacunar porque ya tuve Covid, ya tengo los anticuerpos. No quiero meterme algo que todavía no se sabe qué puede pasar a mediado y largo plazo (…) Me puedo defender, mi organismo está muy fuerte así que no le tengo miedo al virus«, sostuvo.