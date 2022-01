Así ha sido la evolución de los participantes de MasterChef Ecuador durante el programa

Seguidores e incluso los jueces han hecho énfasis en el cambio que ven dentro de las cocinas de MasterChef, muchos participantes se han ido, otros han regresado como jueces, pero los que se mantienen han tenido cambios y aprendizajes muy importantes, aquí conoceremos la evolución de algunos de ellos.

Daniela Collantes

La quiteña ha demostrado desde el inicio ser la más fuerte y no le da paso a la vulnerabilidad. Los comentarios de los jueces los tomaba con respeto pero no se dejaba desmoronar por las críticas como otros participantes. Daniela contó en su Instagram que tiene muchos problemas de inseguridad y esa sería la razón de su carácter tan fuerte no quiere permitir que nadie pueda llegar a lastimarle. En varias ocasiones los chefs halagaban sus platos, aunque en el emplatado tenia pequeñas fallas ha mejorado drásticamente y así lo aseguran los jueces.

Carolina

La más conversona del grupo y risueña. Aunque al principio se dejaba afectar mucho por las críticas de los jueces hoy en día parece tomar las cosas con mejor actitud. Los jueces han recalcado que el cambio que ha hecho en sus emplatados ha mejorado y eso es de aplaudir.

Wilson

En las combinaciones que Wilson hace dentro de las cocinas de MasterChef siempre obtiene algunas críticas y consejos por parte de los jueces, ha mantenido una que otra pelea con otros participantes y eso estuvo a punto de jugarle en contra, sin embargo, su sazón es lo que le mantiene dentro del show y así lo confirmó el chef Raush cuando dijo en uno de los capítulos que su plato fue excelente.

Klever

Un gran líder o así lo han descrito en algunas ocasiones sus compañeros aunque también fue parte de un pequeño conflicto dentro del reto de campo que tuvieron los participantes supo disculparse con sus compañeros y jueces. Ha sido de los que más capitanías ha ganado. En el inicio de la tercera temporada el chef Rausch, le dio consejos de cómo manejar su temperamento para que otras personas no mal interpreten su contextura física cómo si él fuera un hombre bravo. Tal consejo le sirvió que ahora el chico se ha convertido en uno de los más queridos por el público.

María José

La participante más dulce tan dulce cómo el MilShake que preparó en un capítulo del programa y que dejó enamorados a todos, aunque los televidentes no lo probamos los jueces confirmaron que estuvo realmente delicioso. Es cómo la mamá de todos siempre aconsejando y dando sus tips desde el balcón. Una experta en dulces, al principio le pidieron mejorar algunas técnicas y sin duda ha prestado atención a los consejo de los chefs.

César

El chico más polémico de la casa de MasterChef, aunque cabe recalcar que también ha sido uno de los mejores cocineros y gracias a ese desempeño se ha mantenido dentro de las cocinas. Un problema que ocasionó en un reto de campo junto a Wilson provocó que en redes sociales muchas personas desistan de apoyarlo algunos consejos de la chef Carolina sirvieron para que este trio de compañeros puedan limar asperezas. Aunque el César que entró al inicio del programa quería mantener la razón en todo los consejos de sus compañeros, seguidores y chefs han ido moldeando al participante.