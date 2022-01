Aislinn Derbez detalla la historia de amor con su novio y nos recuerda la impotancia de cerrar ciclos

Hace poco Aislinn Derbez confirmó su relación con Jonathan Kubben, después de regalarse un año y medio para sanar las heridas abiertas luego de su separación de Mauricio Ochmann, el padre de su hija Kailani.

Los actores estuvieron juntos a lo largo de cinco años en los que se casaron, se convirtieron en padres y terminaron por diferencias en la convivencia, por lo que la protagonista de La casa de las flores necesitaba tiempo para ella misma.

Así lo confesó en su podcast y en una reciente entrevista en la que dio más detalles sobre cómo inició su nuevo romance con el conferencista y fotógrafo, que tuvo que ser bastante insistente para que ella le abriera su corazón.

La historia de amor de Aislinn Derbez y Jonathan Kubben

“Cuando mi amigo me dijo que lo quería presentar, no estaba lista, necesitaba tiempo, porque estaba viviendo el proceso de mi separación”, reveló la artista mexicana en charla para Quién.

“Un año y medio después, le dije que estaba lista para conocerlo”, reconoció, agregando que en varias oportunidades el influencer belga la buscó, pero ella estaba reacia a darse una nueva oportunidad en el amor tras su divorcio.

“Como seis meses antes de conocernos en persona, ella no me pelaba tanto. Más fría imposible. Lo intenté una vez que le respondí a una historia en Instagram y no me contestó, entonces dije ‘mejor lo dejo’”, dijo su actual pareja en la misma charla.

“‘Es que yo necesitaba mi espacio y sabía que me iba a gustar entonces no le hacía mucha plática’”, justificó Aislinn Derbez, que ya está cerca de llegar al aniversario con Jonathan Kubben, aunque confirmaron su relación apenas en diciembre.

Eso sí, en esta nueva etapa la famosa de 35 años aseveró que ya no le interesa vender la imagen de amor perfecto de cuentos de hadas, sino disfrutarlo de manera privada y real.