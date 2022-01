Yeferson Cossio enseñará a sus seguidores a monetizar sus redes sociales: “Vamos todos a ganar dinero”

Yeferson Cossio ha demostrado ser una persona que no escatima en gastos. Instagram @yefersoncossio

En los últimos días, Yeferson Cossio reveló la exorbitante suma de dinero que ganaría en su oficio como influencer y generó toda clase de comentarios. Algunos lo aplauden por saber manejarse en ese negocio y otros lo criticaron pues aseguran que siempre habla de dinero y hasta aseguran que sus ganancias son “deshonestas”.

Cabe destacar que el creador de contenidos aclaró que no todos sus ingresos provienen de las redes sociales. Sin embargo, no quiso revelar mayores detalles. Por otro lado, recientemente a través del formato de las historias en Instagram, el antioqueño sorprendió a sus fans al asegurar que les compartirá sus conocimientos en redes sociales para que aprendan a monetizar sus cuentas.

Yeferson Cossio asegura que todos deberían ganar dinero a través de las redes

Yeferson Cossio partió preguntándole a sus seguidores: “¿Ustedes pa´ que tienen redes sociales? ¿Para darle like a un musculoso tatuado que vive molestando a la hermana o para ver los chismes de que se compró que no se compró cualquier persona que al final no les importa las vidas de ustedes?”.

En este sentido el también modelo aseguró que: “todas las redes sociales pagan y ustedes deberían estar ganando. Así que les voy a enseñar. Llegó a Colombia y grabo videos enseñándoles TODO, como monetizar TODAS las redes sociales, desde lo más básico hasta cómo cobrar”.

Además, el famoso le pidió a sus fans que las ganancias que tengan de las redes sean utilizadas en buenas obras y que ese sería su legado. “Todo mi conocimiento va a quedar al alcance de ustedes, pero me tienen que prometer que cuando les vaya bien, van a ayudar a alguien más”, expresó.

“Cualquier causa, animales, niños, ancianos... Ese será mi legado, así voy a trascender. ¿De acuerdo? vamos a ganar dinero y a tratar de mejorar este basurero al que llamamos mundo”, agregó.

El creador de contenidos aclaró que en nada le beneficia si a las personas les va bien o mal con lo que enseñará, sin embargo que se siente muy feliz de poder impartir sus conocimientos. Fue entonces cuando dio el ejemplo de su cuñado Jhoan López quien actualmente posee 2.3 millones de seguidores en su cuenta en Instagram.

“Él no era capaz de hablar frente a una cámara, pero después de meses de insistirle para que se dejara instruir le enseñé y ahora es súper exitoso. Mejor dicho, si pude con Johan López literalmente puedo con cualquiera de ustedes”, dijo entre risas.

A finales de 2021, Yeferson Cossio afirmó que en febrero abandonaría Colombia. Foto: Instagram @yefersoncossio

El influencer reveló que gana “750 mil dólares al mes”... y a veces hasta más

Las cifras que maneja Yeferson Cossio lucen estratosféricas y para muchos serían surrealistas, sin embargo, estas son las que él ha decidido anunciar a través de las redes sociales. El influencer se atrevió a precisar sus ganancias mensuales, dejando atónito a más de uno.

En una cotidiana sesión de preguntas y respuestas que regaló a sus fans, al famoso le consultaron cuáles son sus ganancias mensuales, a lo que contestó abiertamente y sin tapujos.

“Esta es la pregunta que más hacen y, aunque preferiría no hablar de eso, no voy a seguir ignorando el tema. Además, me pongo a pensar y lo que yo gano ni siquiera es privado porque yo tengo un call center al cual todos ustedes tienen acceso y les dan mis estadísticas”, dijo.

Seguidamente mencionó: “Les digo cuánto cobro por historia, ven cuántas pautas subo al día, entonces no es un secreto (...) Hay muchísimos meses en los que uno hace unas dinámicas extra y gana más de un millón de dólares por mes”.

Finalmente Yeferson Cossio precisó que gana 750.000 dólares. “Pero hay muchísimos meses en los que uno hace muchas más dinámicas con las que uno gana más de un millón de dólares (unos 4.000 millones de pesos, aproximadamente) por mes”.