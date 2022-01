“Lo recuerdo con las cosas bonitas que vivimos. Era muy simpático, le encantaba comer, eso le fascinaba y le gustaba mucho el dulce, le gustaban las pasitas con chocolate, o sea, era una dulcería su cuarto. Cuquita siempre le tenía sus refrescos de cola, de dieta eso sí. Le gustaban las pepitas y el helado”, relató en el programa Hoy Mara Patricia Castañeda, ex esposa del hijo mayor del astro mexicano Vicente Fernández, quien cumplió un mes de fallecido.

La periodista compartió parte de sus vivencias dentro del clan Fernández, ya que durante ocho años estuvo casada con Vicente Fernández Jr., tiempo en el que pudo conocer muy de cerca al llamado “Charro de Huentitán”, quien falleció a los 81 años el pasado 12 de diciembre luego de pasar casi cuatro meses en cama tras una fuerte caída ocurrida en el Rancho Los Tres Potrillos.

La actriz de 55 años describió al cantante como una persona carismática, con gran apego por la familia y con un buen sentido del humor, muy dado a realizar bromas y sacar un chiste de cualquier situación, citó Prensalibre.com.

“Le gustaba espantar a la gente. En algún momento me contaba que mandó a su asistente a que le compraran una camisa azul. Se fueron a comprarle la camisa azul y él se subió en un ropero y cuando llegó les dejó caer un florero. De la risa Don Vicente Fernández no se podía bajar del closet”, confesó Mara Patricia.

Mara Patricia Castañeda recuerda a su exsuegro Vicente Fernández

Cuando se conoció la noticia del fallecimiento de Vicente Fernández, toda la prensa mexicana e internacional se dirigió al rancho Los Tres Potrillos para conocer más detalles de lo sucedido, información sobre las exequias y poder hablar con la familia.

Sin embargo, el acceso a la prensa estaba restringido, pero Mara Patricia logró ingresar al rancho por instrucciones de Vicente Fernández Jr, su ex esposo, lo que generó molestias dentro de los comunicadores.

Mara Patricia Castañeda y Vicente Fernández (Agencias)

La propia Mara Patricia aclaró que ella no solicitó ningún trato diferente por haber tenido relación con el mayor de los hijos del charro. “Llegué a ‘Los 3 Potrillos’, a la puerta, donde bien dices estaba toda la gente gritando “Chente” y a mí se me hacía el nudo aquí (en la garganta), empezaron a ponerle veladoras y globos, flores de un lado, por eso estaban abriendo la puerta del otro. Llegó Vicente, cruzamos miradas y se le salieron las lágrimas”, recordó la también actriz.

“Yo no alcanzaba a escuchar bien qué estaba pasando, entonces me acerqué, pero entre las personas que estaban ahí, los medios y todo, me fueron empujando hasta la reja, entonces los de seguridad, los policías... hubo camarazos aquí (en la cabeza), estamos acostumbrados a reportear, a eso, y entonces uno los policías me dio un golpe en el pecho y justo Vicente lo vio y dijo ‘Que pase ella’, dijo así, no dijo ‘Que pase Mara, que pase mi ex esposa’, no, dijo ‘Que pase ella’, entonces entré, cruzamos palabra y le pasé el audífono para que hablara con Joaquín López-Doriga, pero de ahí se suscitaron una serie de comentarios y de malos entendidos, pero la cuestión fue así”, aclaró.

Durante la transmisión de su reporte, Mara Patricia se observa incómoda por ser la única que estaba con el micrófono dentro del rancho, incluso, hizo su trabajo lo más rápido que pudo y hasta exclamó “me van a dar de cachetadas”.

Mara Patricia Castañeda y Vicente Fernández (Agencias)

Doña Cuquita siempre fiel

Mara Patricia fue testigo de lo difícil que fue el funeral para su esposa Doña Cuquita, con quien compartió 58 años de matrimonio.

“Estuvo toda la noche ahí, las personas de seguridad me decían que por más que la querían levantar para que fuera a cambiar, Cuquita ahí estuvo junto a su marido como lo estuvo durante 58 años, entonces, subimos a verla... [Me decía] que se había despedido de su marido, que había hablado con él, Cuquita lo único que hizo en vida fue respetarlo, serle leal, serle fiel, estar con él, ser una compañera contra todo y contra todos, lo que dijeran, lo que no dijeran, solamente tú sabías lo que era tu relación y tu marido”, destacó Mara Patricia.

Mara Patricia Castañeda y Vicente Fernández (Agencias)

