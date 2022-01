Luciana Echeverría reveló extrañas situaciones que vivió mientras grababa “La Poseída”

Durante su participación en el podcast Los Reyes del Drama, Luciana Echeverría recordó su participación en La Poseída (2015), teleserie nocturna emitida por TVN. La actriz reconoció que no fue sencillo aceptar el papel debido a la carga que implicaba representar a Carmen Marín, el primer caso documentado de exorcismo en Chile.

“Qué heavy la actriz que haga esto, porque si Linda Blair (El Exorcista) en un par de escenas quedó cucú, esto en una teleserie de 8 meses, no sabemos cómo va a quedar”, comentó. Si bien en un principio se negó a ser la protagonista, terminó llevando el rol a la pantalla junto a figuras como Amparo Noguera, Francisco Melo y Marcelo Alonso.

Respecto a la terrorífica producción, Luciana Echeverría aclaró que nunca pasó nada durante las grabaciones. “A pesar de que grabamos en lugares muy cargados, no pasó nada. No me dio miedo porque me preparé mucho. Tenía como un altar de Carmen Marín y me conecté mucho con ella. Antes de empezar a grabar le pedía permiso, respeto y me invocaba a ella un poco para hacerlo lo mejor posible”, contó.

Luciana Echeverría reveló las extrañas situaciones que vivió mientras grababa la teleserie

A pesar de su experiencia junto al equipo, le empezaron a pasar extrañas situaciones que relacionó con su participación en la teleserie de TVN. Una de ellas, ocurrió durante un concierto de la película El Padrino al que asistió junto a su amiga Jose Illanes. “Se termina el primer bloque y un niño se empieza a poseer arriba de la tarima y yo nunca había visto algo así”, reveló la actriz.

“Le empieza a dar un ataque de no sé qué. Hablaba con una voz fuerte, se movía distinto. Lo tuvieron que sacar a todos de la sala. Me dio miedo. Le decía a mi amigo que esto era muy raro, porque yo venía de hacer una escena similar”, agregó.

A este hecho se sumó una experiencia vivida con su gato. “Había llevado a mi gato al veterinario y cuando lo fui a buscar empezó a hacer los mismos ataques que yo había estado haciendo en el día, las posesiones. Los veterinarios se lo llevaron, lo durmieron y me dicen que le dio un ataque de histeria”, dijo.

Sobre su reacción, Luciana Echeverría contó: “¡Quedé para atrás! Después me daba susto llevarme a mi gato a la casa porque pensé ‘¿que hago si le da un ataque de histeria?’”.