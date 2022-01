Los fans están molestos porque Kristen Stewart fue ignorada en las nominaciones a los SAG Awards

A pesar de haber sido elogiada por los críticos por su interpretación de la princesa Diana, y de haber sido nominada a mejor actriz de género dramático en los Globos de Oro, Kristen Stewart no se encuentra en la lista de nominaciones a los SAG Awards.

Esto podría significar que estaría lejos de las posibilidades de llevarse un Oscar como mucho habían predicho. Y es que los SAG, son los premios cinematográficos anuales otorgados por el Sindicato de Actores, los cuales reconocen las principales interpretaciones realizadas por sus miembros.

En la lista de nominadas destacan Jennifer Hudson por su interpretación de Aretha Franklin en Respect, Nicole Kidman en Being the Ricardos, Lady Gaga en House of Gucci, Olivia Colman en The Lost Daughter y Jessica Chastain en The Eyes of Tammy Faye.

Los fans reaccionaron de inmediato en redes sociales, expresando sorpresa y descontento.

“Honestamente, creo que la omisión de Kristen Stewart tiene que ser la mayor sorpresa *en la historia* en las nominaciones a los premios SAG”. “Porfavor omiten a Kristen Stewart pero dejan a Lady Gaga?? Su actuación en Gucci es una burla”. “¿Cómo no van a nominar a kristen stewart después del tremendo pedazo de obra de arte que hizo en Spencer?”, se lee en redes.

¿Es la ausencia de Kristen Stewart la más loca de la historia del SAG? pic.twitter.com/06JN4aJc7F — Juan Roures (@JuanRoures) January 12, 2022

Los SAG no han nominado a Kristen Stewart a mejor actriz. pic.twitter.com/IyPfoXT556 — Duskfosla (@davidpmingo) January 12, 2022

Así es como luce una verdadera GANADORA 👑 Cuando los críticos reconocen tu trabajo, no unos premios que están más corrompidos que el sistema político. La única y verdadera ganadora de está temporada es KRISTEN STEWART ✨ pic.twitter.com/vQnY0RKaz9 — KS 💖 (@KStewart_Mex) January 12, 2022

Increíble Kristen Stewart en "Spencer" no dejo para nadie, no ví ni rastros de la actriz, era Diana en todo momento, Diana frustrada, dolida, acosada, incomprendida, ignorada y con mucha rabia y lo único que tenía era a sus hijos. pic.twitter.com/P0uGgEr4jt — Finamor (@A_Finamor) January 5, 2022

Aunque también hubo quienes alegaron que una nominación no sólo se basa en la actuación sino también en la trayectoria del artista y otros factores.

Algunos incluso han sido muy críticos con la actuación de Stewart, diciendo que aún le falta mucho para estar a la altura de las otras nominadas.

El comité de nominaciones de películas de los Premios SAG de este año está compuesto por 2500 personas elegidas al azar de la membresía general de SAG-AFTRA, reveló sus nominaciones el miércoles por la mañana (votaron entre el 6 de diciembre y el 9 de enero) y ofreció muchos signos contradictorios.

Pero pase lo que pase, esto es un duro golpe para su reputación: en los 27 años en los que los Premios SAG han precedido a los Oscar, ninguna actuación que ni siquiera haya sido nominada para un Premio SAG ganó un Oscar a la mejor actriz.

Las nominaciones también dejaron fuera de manera sorpresiva a Penelope Cruz de Parallel Mothers, Rachel Zegler de West Side Story, Alana Haim de Licorice Pizza, Frances McDormand de The Tragedy of Macbeth, Jodie Comer de The Last Duel y a Tessa Thompson de Passing.

Por otro lado, la lista de actores masculinos terminó siendo más o menos como se esperaba. En la categoría de actor principal está Will Smith, Beneddict Cumberbatch y Javier Bardem junto con Andrew Garfield y Denzel Washington.