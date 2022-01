La sorprendente dieta de los bebes que aplica Jennifer Aniston para mantener su figura

Jennifer Aniston se ha mantenido por años como una de las mujeres más bellas de Hollywood y a sus 52 años sigue conservando su belleza y figura gracias a sus cuidados.

Y es que aunque las famosas son hermosas casi siempre mantienen un régimen alimenticio y de rutinas de ejercicios bastante exigente para estar perfectas, en especial cuando tienen alguna producción pendiente.

Así lo ha hecho la recordad Rachel Green de Friends, a quien la hemos visto en sus redes sociales practicando yoga, boxeo y cardio, y donde también ha develado algunas dietas que le han funcionado para bajar de peso.

Jennifer Aniston y su dieta de bebé

Sí, así como lo leíste, la actriz mantiene una dieta especial que se basa en tomar catorce comidas para bebés durante un día, según el periódico digital Huffington Post.

Aunque no siempre se somete a este menú así lo hizo para su protagonización en ‘Just Go With It’ en Hawai.

La misma incluye batidos de fruta, avena en puré y peras con canela, sopas, carne y vegetales, al tratarse de una “dieta de limpieza” basada en una digestión eficaz de los alimentos para perder peso rápidamente, según la entrenadora de famosos Tracy Anderson.

La también la denominada Baby Food Diet se ha convertido en una tendencia en la red, donde se asegura que famosas como Lady Gaga, Jennifer Aniston, Madonna o Gwyneth Paltrow, han cambiado su alimentación habitual por estos preparados alimenticios para bebés

Sin embargo, no está exenta de los riesgos como cualquier otra dieta que no sea supervisada por un especialista.

Lo cierto, es que Jen sigue luciendo esplendida a pesar de su edad, pues parece que los años no pasaran en ella.