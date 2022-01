¿Kylie Jenner ya dio a luz a su segundo bebé? Por estas pistas, sus fans creen que sí

Kylie Jenner no ha anunciado el nacimiento de su segundo retoño con Travis Scott, pero las especulaciones de que la empresaria dio a luz en las últimas semanas no se detienen.

Y es que, aunque la socialite decidió mantener en privado la posible fecha de parto, sus minuciosos fanáticos han encontrado varias “pistas” que indicarían que ya recibió a la cigüeña.

Las pistas de que ya habría nacido el segundo bebé de Kylie Jenner

A través de las redes sociales, las “pruebas” que alimentan el rumor del posible alumbramiento de la menor del clan Kardashian-Jenner han circulado sin parar, en especial, los últimos días.

Por esto, a continuación, repasaremos los principales hechos por los que los seguidores de la magnate están seguros de que ya nació el hermanito o hermanita de su primogénita, Stormi.

Pista número 1: las fechas

Kylie Jenner anunció su embarazo el pasado mes de septiembre, cuando su baby bump ya estaba crecido, sin especificar cuántos meses de gestación tenía entonces.

No obstante, sus fans se dedicaron a indagar y notaron que la famosa evadió tomarse un shot de tequila en la reunión final de Keeping Up with the Kardashians, grabada a mediados de abril del año pasado.

De acuerdo a usuarios, esto indicaría que Jenner sabía que estaba embarazada en ese momento. Por lo tanto, si se comienza a sumar a partir de entonces, la fecha de parto aproximada sería diciembre pasado.

Pista número 2: ¿de quién es el biberón?

Curiosamente, en diciembre, los rumores sobre el nacimiento del segundo bebé de Kylie se dispararon luego de que Travis Barker publicara en Instagram una foto con un detalle inesperado.

El prometido de Kourtney Kardashian compartió una foto de sus Navidades con la famosa familia en la que presumía estar viendo el clásico navideño El Grinch en un televisor.

Sin embargo, toda la atención en la imagen se la llevó un biberón que se pudo apreciar sobre una mesa.

Según adeptos, los niños del “klan” estarían muy grandes para ser los dueños de la botella; además, afirmaron que el biberón era idéntico a los que usó Stormi.

Pista número 3: escondida en una manta gris

La última pista contundente se encuentra en las fotos del regreso de Kylie Jenner a Los Ángeles tras pasar sus vacaciones navideñas junto a su madre, Kris Jenner, en Palm Spring.

La celebridad de 24 años fue captada el pasado 3 de enero bajando de su avión privado envuelta casi por completo en una manta gris; informó el periódico The Sun.

Aunque esto no corrobora que ya haya dado a luz, la acción es muy inusual en la estrella y desencadenó varias teorías al respecto.

Una de ellas es que se cubrió para no enseñar su cuerpo sin baby bump. Mientras, otra de las más secundadas es que no se estaba tapando a ella, sino al bebé que estaría cargando.

Asimismo, los internautas apuntaron que las embarazadas solo pueden abordar un vuelo de manera segura hasta las 36 semanas de gestación, lo cual también podría indicar que ya tuvo a su vástago.

Más pistas…

Los seguidores además creen que la manicura de Kylie Jenner para recibir el Año Nuevo es otro indicio del nacimiento de su segundo bebé.

Y es que, en lugar de apostar por algo dramático como acostumbra, se decantó por llevar una manicura francesa sobre uñas cortas y de puntas cuadradas.

Sus fieles suponen que habría elegido el clásico diseño para no lesionar a su recién nacido.

También entre las pruebas están las últimas fotos que publicó Jenner en Instagram. En las instantáneas, con fecha de 6 de enero, la mamá de Stormi aparece presumiendo su pancita de embarazada en un par de jeans rotos y una camisa blanca anudada.

Sin embargo, sus millones de followers afirman que las imágenes son viejas. Esto, hay que destacar, no resultaría extraño, pues no sería la primera vez que publica postales pasadas para despistar al público.

Hasta la fecha, Kylie Jenner ha mantenido el silencio ante los rumores, pero de ser cierto, es muy probable que anuncie la llegada de su segundo bebé en los próximos días.