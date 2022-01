Jessica Cediel es una de las presentadoras más comentadas de la televisión colombiana. Jessica Cediel respondió a las críticas por mostrarse en video en ropa interior

En parte debido a su físico, pues es catalogada como una de las mujeres más bellas del país.

Asimismo, sus publicaciones en redes sociales dan de qué hablar constantemente, pues ella es bastante pública con su vida.

Es gracias a esto que en sus redes sociales tiene un gran número de seguidores pendientes de su vida.

Específicamente en su cuenta de Instagram, en la que ya suma un poco menos de nueve millones de fanáticos.

Miles de ellos no pierden la oportunidad de comentar cada una de sus publicaciones, fotografías y videos.

Hace unos días, la presentadora dio mucho de qué hablar tras publicar una serie de videos bailando en ropa interior.

Allí apareció junto a su gato, mientras bailaba frente a la cámara y tenía lencería de color negro.

Los comentarios no se han hecho esperar, y debido a las críticas, Cediel ha tenido que limitar la cantidad de mensajes.

Y es que muchos la halagan y aplauden su figura y también su sensualidad, sin embargo, otros la han criticado.

Esto, afirmando que durante las últimas horas ha realizado varias publicaciones de este tipo para “llamar la atención”.

Mientras que otros critican su punto de vista sobre la religión, y le piden que no se muestre de esa manera.

Ahora, ante la enorme cantidad de críticas, la presentadora ha decidido responderlas en sus historias.

Empezó preguntándose “¿por qué hay viejas tan envidiosas?” y continuó relatando algunos de los comentarios.

Cediel afirmó que ella no hace nada que no haga otra persona de la farándula, y que ella nunca hace ese tipo de comentarios de otras mujeres.

“A mi me gusta ver a la gente feliz, me gustan los piropos a hombres y mujeres. Si ese no es su tema, lo siento, ojalá cambiara el corazón”.